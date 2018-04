Burkina Faso: S'unir ou périr dans la bataille

Coopérer pour mieux mener la croisade contre l'hydre terroriste, c'est la décision prise par les gouvernements burkinabè et malien lors de la visite d'amitié et de travail du Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga à Ouagadougou, les 4 et 5 avril 2018.

Cette visite a permis aux deux parties d'avoir des rencontres et des séances de travail en vue de chercher des solutions pour mieux cadrer les actions entre les deux pays frontaliers, en proie à des attaques terroristes récurrentes, dans la lutte contre ce mal qui déstabilise la sous-région et compromet le développement .

Les deux nations ont donc compris qu'au-delà des interventions du G5 Sahel, qui peinent à atteindre sa vitesse de croisière pour une question de financement, elles ont intérêt à s'unir et conjuguer les efforts au risque de périr dans cette bataille contre un ennemi sans foi ni loi.

Paul Kaba Thiéba et son hôte de 48 heures ont annoncé des mesures fortes aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan du développement économique, pour permettre aux deux peuples de dépasser les frontières artificielles et créer un espace viable pour le vivre-ensemble.

Outre le dispositif de la force conjointe du G5 Sahel en gestation, le Burkina Faso et le Mali comptent renforcer la coopération militaire en termes d'échanges d'informations pour minimiser, voire freiner la migration des terroristes entre les deux pays.

Au regard de la porosité des frontières entre les pays de la sous-région, ce n'est qu'un secret de polichinelle de dire que nombre de groupes terroristes écument le Sahel et le Burkina Faso, endeuillant des familles entières, se réfugient au Nord-Mali après leur basses besognes sur notre territoire et vice-versa.

La dernière double attaque du 2 mars à Ouagadougou contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France démontre à souhait que nos frontières ne sont que des passoires pour ces «fous de Dieu» qui entrent et sortent comme ils veulent.

En effet, les informations qui viennent des sources sécuritaires indiquent que les cerveaux de ces attaques barbares ont été fichés par les renseignements aux frontières du Burkina Faso en provenance du Nord-Mali. D'autres terroristes impliqués dans plusieurs attaques au Burkina Faso comme celle de Splendid Hôtel ont été appréhendés à Bamako, grâce à la coopération entre les deux pays.

Depuis l'installation des groupes terroristes dans la partie septentrionale du Mali, conséquence de la chute du régime du guide libyen, le Burkina Faso qui partage plus 1 000 Km de frontière avec ce pays n'a pas cessé d'être sous la menace terroriste. Et le tout dans une atmosphère de coopération militaire et de renseignement où les acteurs n'ont forcément pas joué franc-jeu.

Si aujourd'hui les deux pays, qui ont désormais des ennemis communs, choisissent d'améliorer le système d'échanges d'informations dans la traque de ces individus en quête d'espace de trafic, il est nécessaire de saluer le processus.

Il est désormais question que les préfets, les hauts- commissaires et les gouverneurs partagent directement les informations enfin de freiner la progression et la migration des groupes terroristes. Mais la lutte contre le mal n'est pas seulement l'affaire des mitraillettes, elle doit se faire aussi sur le plan du développement économique.

Il est reconnu que ce sont les jeunes désœuvrés qui sont les proies faciles pour le recrutement des appelés aux actes terroristes. La décision prise par les gouvernements malien et burkinabè de mettre en place une zone économique spéciale en vue d'améliorer les conditions de vie des populations et les soustraire de l'emprise des groupes terroristes est de nature à renforcer la lutte.

Si le Burkina Faso est déjà en avance dans ce domaine avec le Programme d'urgence pour le Sahel (2017-2020) qui entend investir plus de 455 milliards de FCFA dans cette région, avec déjà des résultats tangibles sur le terrain, cette zone économique spéciale sera d'un grand apport dans la création d'un espace économique viable qui puisse contribuer à venir à bout de la tentation des plus démunis à mordre à l'hameçon des « fous de Dieu ».

Au lieu de toujours attendre religieusement la solution miracle à leurs problèmes du côté des occidentaux, les pays africains doivent apprendre à s'unir dans la recherche de solutions avant tout appel au secours international.

Cette initiative entre le Burkina Faso et le Mali, si elle porte fruit, doit être une référence pour beaucoup de pays dans la sous-région et en Afrique pour une meilleure coopération sud-sud dans la lutte contre l'hydre terroriste. Souhaitons que les acteurs des deux parties jouent franc jeu pour des résultats tangibles sur le terrain.