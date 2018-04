Le samedi 31 mars 2018, la salle de spectacles Mamoudou Ouédraogo de Ouahigouya a abrité la première convention régionale du Nord du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP).

Cette rencontre s'est voulue un cadre d'échanges entre les militants venus des 31 communes des quatre provinces de la région du Nord et les cadres du parti, dont le président Eddie Komboïgo, pour un renforcement des structures géographiques en vue des batailles électorales de 2020. Les interventions et le renouvellement des structures ont été les temps forts de l'événement.

« Défis futurs du Congrès pour la démocratie et le progrès, rôle et place des structures géographiques » ; c'est sous ce thème que la première convention régionale du Nord du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) s'est tenue à Ouahigouya le samedi 31 mars dernier. Initialement prévue pour 8h, il a fallu faire preuve de patience, trois heures durant, pour voir le président du parti, Eddie Komboïgo, patron de la cérémonie, faire son entrée dans la salle de spectacles Mamoudou Ouédraogo, sous les applaudissements nourris de militants qui avaient rempli les lieux « recto verso ». Cette marée humaine était composée de militants du CDP, des secrétaires généraux du parti des provinces du Yatenga à savoir, le Loroum, le Passoré et le Zondoma. On notait aussi la présence remarquable des autorités coutumières et religieuses représentant le Naba Kiiba.

Malgré le soleil ardent et la chaleur suffocante de la salle, les militants ont fait preuve de patience pour assister aux messages des différents intervenants. Après les salutations d'usage, la cérémonie a débuté avec l'hymne du parti chanté en cœur. Place est laissée ensuite aux interventions. Tour à tour, les représentants des différentes couches sociales ont pris la parole. Le Rassam Naaba, au nom de sa Majesté le Naba Kiiba du Yatenga, a salué la tenue de cette convention, formulé des bénédictions et souhaité bon vent au CDP. « Nous prions les mânes et les ancêtres que tout se déroule bien », a-t-il conclu. Barou Oumar Ouédraogo, secrétaire provincial du CDP du Yatenga, a, quant à lui, invité les militants à garder la même dynamique et à travailler davantage pour le rayonnement du CDP dans le Yatenga et dans toute la région du Nord. Les représentants des femmes, des jeunes, des anciens, invitent les militants au rassemblement, au travail et à se donner entièrement pour le retour du CDP au pouvoir en 2020. Même « s'il faut y parvenir au prix de sa vie, je le ferai », selon le représentant des anciens, Ousmane Kindo.

« Le retour du CDP à la gestion du pouvoir d'Etat n'est pas impossible »

Le retour du CDP à la gestion du pouvoir d'Etat n'est pas impossible, selon Boureima Badini. Il invite les militants venus à cette convention, à resserrer les rangs pour relever ce défi en 2020. Il a aussi rappelé les événements de 2014 qu'a subis le CDP, et appelle de tous ses vœux à un changement de langage et de comportement. Eddie Komboïgo, président du parti, dans son intervention, a salué la forte mobilisation des militants à cette convention, signe d'un attachement profond aux idéaux du parti. Le retour de Blaise Compaoré n'a pas été occulté dans ses propos.

Il a, par la même occasion, livré le message du père fondateur du parti en ces termes : « Je pense à vous. Il ne se passe pas un instant sans que je ne pense au Burkina. Travaillez à la réconciliation afin que tous les exilés puissent retrouver le Burkina Faso ». Eddie Komboïgo a aussi dénoncé l'incapacité du pouvoir en place à sortir la population de la pauvreté, de la misère et du chômage. Il a avancé comme preuves la mise en œuvre du PNDES qui tarde à se concrétiser et la question sécuritaire. La solution à tous ces maux, c'est le retour du CDP au pouvoir, a-t-il soutenu. La convention régionale est aussi une étape préparatoire à la tenue du 7e congrès du parti qui va se tenir les 5 et 6 mai prochains. Et c'est le président du CDP qui l'a annoncé. Les échanges se sont poursuivis avec le renouvellement des sections et des sous-sections du parti.