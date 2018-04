Burkina Faso: Visite du premier ministre malien au Burkina - Consolider les efforts pour relever le défi sécuritaire

Soumeylou Boubèye Maïga, Premier ministre malien, a séjourné à Ouagadougou le mardi 3 avril 2018 pour une visite d'amitié et de travail. Un séjour au cours duquel, il a eu une séance de travail avec son homologue burkinabè, Paul Kaba Thiéba, et a été reçu en audience par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Les questions de coopération bilatérale, sous régionale, sécuritaire entre les deux pays ont été au menu de la visite d'amitié et de travail le 3 avril dernier du Premier ministre du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, à Ouagadougou. Ce fut une opportunité pour le chef du gouvernement malien et son homologue du Burkina Paul Kaba Thiéba d'œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux pays. Face à l'adversité de la menace terroriste qui frappe les deux pays et endeuille leurs populations comme l'a souligné le Premier ministre burkinabè, il est surtout question de renforcer les liens et moyens au niveau du G5 Sahel et bilatéral pour y faire face.

En tant que peuples frères, dit-il, ils doivent partager les informations et les moyens sur cette question. En lien avec l'aspect sécuritaire, ils ont abordé la question de la prise en charge des populations qui sont amenées à se déplacer de part et d'autre des frontières à cause de cette insécurité. Et Paul Kaba Thiéba de souligner que leur rôle est d'assurer la sécurité et l'accueil humanitaire de ces populations, tout en faisant en sorte d'éviter que des personnes mal intentionnées puissent les infiltrer. Les deux parties ont évoqué lors de leur entretien, le renforcement des liens entre les deux gouvernements pour coordonner leurs actions, afin de faire face aux différentes menaces.

Au-delà du renforcement de la coopération sécuritaire, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba indique qu'au niveau des populations, c'est la désespérance, les frustrations, les iniquités, la pauvreté qui les exposent à l'emprise des forces du mal. C'est donc de manière concertée que les deux Etats doivent apporter des réponses pour un peu plus de mieux-être, d'espérance aux jeunes, aux femmes et de façon générale aux populations. Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, se dit en phase avec son homologue burkinabè tout en soulignant que ce fut une occasion pour lui d'exprimer la solidarité du peuple malien à celui du Burkina suite à la récente attaque terroriste dont le Burkina a été victime. Ils ont ensemble travaillé, relève-t-il, à voir comment faire face aux problématiques similaires aux deux pays.

Face au défi sécuritaire, il indique que les deux Etats ont les mêmes convergences du fait que la réponse militaire est primordiale pour neutraliser les éléments les plus radicaux, les terroristes avérés. Selon le chef du gouvernement malien, il est aussi important d'éviter la contagion en développant des stratégies transfrontalières au niveau des appareils étatiques et administratifs, des organisations de la société civile, des élus locaux pour ne laisser aucun espace libre à tous ceux qui veulent propager la déstabilisation dans les différents pays. « La menace terroriste est un danger pour l'unité nationale, la cohésion sociale, mais aussi pour les processus démocratiques », a déclaré Soumeylou Boubèye Maïga.

Il est vrai que la question sécuritaire absorbe beaucoup d'énergie mais, le Premier ministre malien fait savoir qu'ils ont également mis l'accent sur les questions de développement, d'opportunités économiques et d'épanouissement. Tout en soulignant que les résultats de cette visite sont à la hauteur des relations entre les deux pays.