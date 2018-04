Libye: L'ancien interprète de Kadhafi s'exprime

MM : Si évidemment on me le demande, pourquoi pas ?

MM : C'est très possible, parce qu'il y avait des discussions là-dessus. Et puis, comme vous le savez, Mouammar Kadhafi a traîné un peu.

MM : le président Sarkozy n'arrêtait pas de dire "moi, je suis votre ami pour toujours". Et donc, le Guide était vraiment sûr, si vous voulez, de cette amitié. Je ne sais pas pourquoi, le président Sarkozy a changé d'humeur, de parole, d'opinion, comme on change de cravate.

MM : A la faveur de cette discussion entre les trois Français et les trois Libyens. Ça a donné lieu à un document, et ce document porte le chiffre de 50 millions. Quand le document est arrivé au bureau du Guide, ce dernierle Guide a donné son accord pour que l'on verse une vingtaine de millions de dollars.

