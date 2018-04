Madagascar: Week-end pascal - Pari tenu pour Star Tour Antsirabe

Une formule gagnante ne se change pas ! Dans la ville d'Antsirabe, le traditionnel week-end de Pâques s'est traduit par la Star Tour. Les moments de partages ont été mis à l'honneur. Le ton a été donné la première journée avec comme d'habitude le grand carnaval. Une grande parade qui a sillonné la ville, depuis le grand terrain de l'Agence STAR, pour aboutir devant la grande scène de la Gare. Comme annoncé, les trois scènes ont été dominées par des ambiances bien différentes. La « Scène flower palace » a accueilli le concours de dance « Free Style », samedi après-midi.

La première place a été remportée par Ultimate, ce qui leur a permis de gagner un chèque de 200.000 Ar et des boissons. Les seconds « Yourougang » ont remporté un chèque de 100 000 Ar et des boissons. Dans l'Espace Pression, les consommateurs ont pu participer au concours de Karaoké original. A l'issue de la finale, les cinq derniers concurrents ont été départagés par quelques points de différences. La première place a été remportée par Aimée, qui gagne 250 000 Ar, la deuxième par Soafaniry qui repart avec un chèque de 150 000 Ar et enfin, la troisième place par Maherizo, avec 100 000 Ar.

Spectacle. La scène principale, quant à elle, a été plus musicale. Samedi soir, les festivités ont débuté avec la prestation de Arione Joy, qui a attiré les jeunes avec ses titres du moment, suivi de Stéphanie, et ses titres tantôt chauds, tantôt enjoués. Dimanche soir, Rak Roots a enflammé la scène, avec les titres phares repris en chœur, comme « Tanya » ou encore « Efiko Parsi ». Après lui, le public a été ravi et fortement enthousiasmé par le groupe AmbondronA. Ces derniers ont, comme à l'accoutumée été les maîtres des lieux. Le public a volontairement chanté avec eux les plus grands titres dont « Ampy ahy. » ou encore «Ajanony any. » Enfin, la Star Tour Antsirabe a été clôturé par le grand spectacle du lundi de Pâques avec Njakatiana. En véritable homme de spectacle, il a su faire bouger la ville d'Antsirabe avec les éternels tubes de ses albums. La Star Tour Antsirabe a pleinement contribué à faire vivre diverses valeurs, dont la convivialité, le partage et bien sûr les festivités entre amis ou en famille.