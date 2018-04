Madagascar: Lois électorales - Adoptées dans la pagaille et avec forcing

Le gouvernement de Madagascar et le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) ont signé, le 30… Plus »

Amendements. 79 députés ont voté pour. Ce sont les parlementaires qui ont participé depuis vendredi dernier, au conclave à l'hôtel Paon d'Or Ivato. A noter qu'hier matin, ces députés pro-régime ont été acheminés depuis Ivato vers l'Assemblée nationale, sous escorte policière. Il convient aussi de noter que 44 amendements ont tout de même été apportés aux lois électorales. Les députés ont modifié notamment les dispositions concernant les médias en période de campagne électorale. Outre l'adoption au forceps des textes sur les élections, la dénonciation de la corruption au niveau de l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition constitue également l'évènement marquant de la journée d'hier du côté de Tsimbazaza. Les députés MAPAR, TIM et indépendants ont sorti des banderoles sur lesquels l'on pouvait lire « STOP CORRUPTION » et « AOK'IZAY NY KOLIKOLY ». Du jamais vu dans l'histoire du Parlement même dans les autres pays à démocratie encore fragile.

Au forceps. Comme il fallait s'y attendre, le projet de loi organique relative au régime général des élections et référendums, le projet de loi organique relative à la Présidentielle et le projet de loi organique sur les législatives ont été adoptés hier à l'Assemblée nationale. La séance s'est déroulée dans une véritable pagaille et avec la complicité du président de la Chambre basse, Jean Max Rakotomamonjy qui a favorisé le forcing. En effet, aucun débat n'a été autorisé hier du côté de Tsimbazaza. D'emblée, les députés de la mouvance présidentielle ont exigé le vote article par article des textes électoraux. Jean Max Rakotomamonjy a rejeté toutes les demandes de « satroka » (mot d'ordre) des députés élus sous les couleurs du MAPAR, du TIM et des élus indépendants qui voulaient que les 87 amendements apportés en commissions soient débattus avant l'adoption.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.