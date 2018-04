Madagascar: Pression fiscale - Une amélioration tirée par la TVA

Le gouvernement de Madagascar et le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) ont signé, le 30… Plus »

Cependant, l'impôt synthétique (IS) ne semble pas tirer profit de cette vitalité. Le rendement de cet impôt demeure faible, malgré la révision des minima IS », a mentionné la DGI dans son bulletin d'information. Avec ces évolutions, le taux de pression fiscale pour 2017 a atteint 11,85%, soit une amélioration de 0,65 point de pourcentage, par rapport à l'année 2016. Cette même performance est attendue pour cette année.

En effet, si les prévisions étaient à 2159 milliards Ariary, les recettes fiscales intérieures étaient finalement à) 2.213 milliards Ariary, auxquels s'ajoutent encore celles liées à Air Madagascar, qui s'élèvent à 67 milliards Ariary. D'après les informations publiées par la DGI, la hausse de recettes a été observée dans les 101 centres fiscaux. « Cette tendance haussière est fortement tirée par la TVA qui a plus que doublé d'une part, et par les recettes tirées des BAR (Bordereau Avis de Règlement) sur IRSA (Impôt sur le revenu des salariés) et de l'IR (Impôt sur le revenu) d'autre part. La reprise de certaines activités économiques notamment dans le secteur immobilier ainsi que les efforts déployés pour maîtriser l'assiette expliquent cette performance.

