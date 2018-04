Madagascar: Ambassade de Chine - Concours de rédaction sur la coopération amicale sino-malgache

Jusqu'au 31 août 2018, l'Ambassade de la République populaire de Chine organise un concours de rédaction, à destination des ressortissants malgaches et chinois résidant à Madagascar. Organisé en collaboration avec l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo, le concours portera sur la coopération amicale sino-malgache.

Modalités. Le concours est intitulé « Mon regard sur la coopération amicale sino-malagasy ». Il s'agira donc pour les participants de partager leur vision et leur perception de la coopération et de l'amitié qui caractérisent les relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République de Madagascar. Les participants auront le choix entre le français et le chinois pour concourir. Comme marqué dans le communiqué y afférent, « il ne faut pas dépasser 3 000 mots et caractères au maximum par rédaction ».

En outre, il faut joindre avec le texte, un Curriculum Vitae avec contact rapide et adresse électronique. Recevables jusqu'au 31 août 2018, les produits sont à envoyer en format PDF ou Word par e-mail à l'adresse : zwbs45@163.com, ou encore par voie postale à l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo Campus Universitaire d'Ambohitsaina BP 566 101 Antananarivo. Notons que 112 prix seront distribués par les organisateurs à l'issue de ce concours, répartis comme suit : trois prix pour les lauréats (premier Prix) ; neuf pour le second prix, trente pour le troisième et 70 pour le Prix du mérite. Par ailleurs, les œuvres des primés seront diffusées à travers les journaux locaux et sur le site web de l'Ambassade de la République populaire de Chine à Madagascar. Alors, à vos plumes !