Cote d'Ivoire: Journée internationale de la Secrétaire-Edition 2018 - Le Ripros veut former gratuitement des travailleurs

Le Ripros , faut -il le rappeler est une cellule d'études et de réflexion sur l'avenir du secrétariat. Il joue aussi le rôle d'écoute, de conseil, d'assistance et de formation pour la recherche de l'excellence, en vue de préparer au leadership du secrétariat et porter haut le flambeau de la corporation.

En prélude à la célébration au plan international de la Journée de la secrétaire, prévue en avril prochain, le Réseau International des Professionnels de l'Assistanat et du Sécrétariat (Ripros) entend marquer l'évènement.

Le réseau va ainsi initier plusieurs activités dont une formation continue gratuite à l'endroit de toutes les secrétaires mais en particulier pour les secrétaires de la fonction publique(elles ont rarement droit aux formations), vendredi 06 avril prochain de 09h à 13H30 au Plateaux à la salle de l'auditorium de la Caistab. Et cela, en vue de réadapter les compétences de la corporation à l'ère de la transformation digitale.

Mme Sylvie Kocoa, présidente du Ripros, entourée des membres de son équipe a donné l'information vendredi 23 mars dernier au Plateau à la Galerie Nour Al Hayat.« Gestion du Secrétariat et Gouvernance Numérique : Quelles compétences nécessaires pour une intégration performante ? », est le thème principal qui sera animé par un membre d'une structure spécialisée dans les solutions Tic, a-t-elle précisé.

A l'en croire, il y a urgence à renforcer les capacités des acteurs occupant la fonction d'assistante dans l'administration publique ou privée. Car la corporation est menacée par la « technologie digitale qui a changé les missions de l'assistance et implique même des incertitudes quant à son avenir ».Pire « la formation de base dans les établissements n'est plus en adéquation avec ce qui est fait sur le terrain », a constaté Mme Kocoa.

Pour juguler cette situation, la présidente de Ripros préconise de « changer les missions de l'assistante » de sorte à l'amener à « comprendre et à s'adapter à son nouvel environnement de travail par son efficacité pour sortir de l'automatisme et vivre son temps-transformé ». La secrétaire de l'ère du numérique doit « rechercher des missions à haute valeur ajoutée : communication, management, RH, droit, développement personnel... », a-t-elle souhaité.

Poursuivant, Mme Kocoa a déroulé le reste du programme qui sera meublé d'une exposition des fournisseurs dans le domaine du tic, des ouvrages et du savoir, de la formation continue...

Il accompagne par la même occasion les étudiants en secrétariat, en les préparant à aborder le marché au travail et de la vie active. C'est enfin, un jeune réseau qui a été créé le 28 avril 2017 à la faveur des 8èmes Jeux de la Francophonie.

La célébration de la journée internationale du secrétariat(JIS) a été instaurée en 1952 aux Etats-Unis d'Amérique dans le but de promouvoir la profession et palier à une pénurie du personnel administratif. Et depuis le 14 avril 1994, la Côte d'Ivoire commémore ladite journée