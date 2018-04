Burkina Faso: Santé sexuelle des jeunes - Renseignez-vous sur www.qgjeune.org !

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), avec le soutien financier du royaume de Belgique a lancé, le vendredi 30 mars 2018 à Ouagadougou, une plateforme électronique dénommée « qgjeune ». Elle vise à aider les jeunes à bien gérer leur sexualité.

C'est désormais chose faite. Toutes les informations relatives à la santé de la reproduction peuvent être consultées sur la plateforme : www.qgjeune.org, une application mise au point par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au profit des adolescents et des jeunes. L'initiative a été portée à la connaissance des Burkinabè au cours d'une cérémonie de lancement qui a eu lieu le vendredi 30 mars 2018 à Ouagadougou.

Financé par le Royaume de Belgique à travers le système des nations unies, le projet est l'aboutissement d'un long processus. Et l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina, par la voix de sa représentante, Katrien Meersman, a dit sa satisfaction de voir se réaliser un projet aussi innovant que créatif au profit de la jeunesse. « Nous voici enfin assis à la fin d'un long voyage », s'est-elle exclamée.

Elle n'a pas hésité à inviter les adolescents et les jeunes à se connecter rapidement à la plateforme pour s'informer, se former et poser des questions. Ce qui les mettra à l'abri des grossesses non désirées. « Il ne faut pas avoir honte, cette plateforme est là pour assister la jeunesse du Burkina Faso », a affirmé la représentante du diplomate belge. Le même sentiment de joie est ressenti chez la représentante-résidente de l'UNFPA, Edwige Adékambi Domingo.

Cette plateforme, a-t-elle soutenu, a été entièrement conçue par des jeunes pour des jeunes. Généralement au diapason de la technologie, les jeunes sont très actifs sur les réseaux sociaux et doivent de ce fait, mettre à profit leurs connaissances, pour assurer une sexualité responsable. « C'est le leadership des jeunes que nous sommes venus célébrer à travers cette plateforme », a indiqué Dr Domingo.

Avec environ 10 000 inscrits présentement, elle a foi que d'un moment à l'autre, le nombre d'utilisateurs va atteindre un million. De son avis, cette plateforme comprend trois composantes. La première concerne l'autonomisation des femmes et des filles d'un montant d'environ 2 millions d'euros (plus d'un milliard de F CFA).

La deuxième composante dont relève cette activité porte sur la conception de la plateforme électronique. Le coût de la conception s'élève à 300 000 euros (plus de 195 millions de F CFA), a dévoilé Mme Domingo. « Pour réaliser ce type de plateforme, il faut commencer par au moins 2 000 000 d'euros », a-t-elle relevé, justifiant cette réduction du coût par le fait que l'on a fait appel uniquement aux compétences nationales.

Connecter d'autres régions

Le reste du financement qui a été mis à la disposition de cette composante, a-t-elle poursuivi, est alloué à l'animation de la plateforme, à la gestion des wifi libres, mais également à l'offre d'autres services de santé de la reproduction notamment les infirmeries scolaires, les centres de la jeunesse et les clubs scolaires. Son souhait est que ce projet participe fortement à la réduction des grossesses non désirées en milieu scolaire. Même sans Internet, on peut télécharger tout ce qui est sur la plateforme.

Les bénéficiaires, scolarisés ou non, peuvent en outre utiliser le numéro vert (3424) pour interagir et pouvoir discuter directement avec des spécialistes sur toutes les questions liées à la sexualité. Les conversions se font soient en français, ou en langues nationales en mooré, diaoula, fulfuldé et dagara. Le ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Ouaro, espère que cette plateforme sera la panacée.

Les grossesses non désirées constituent selon lui, une problématique et aucune action visant à sensibiliser les jeunes au phénomène n'est de trop. « Vous voyez des adolescentes qui sont souvent obligées d'arrêter leur cursus scolaire parce qu'une grossesse est apparue», a rappelé le ministre. Pour lui, l'espoir est permis avec la mise au point de cette technologie.

« La plateforme devrait permettre à ces scolaires à pouvoir se former. Elle ouvre des perspectives heureuses pour nos élèves qui pourront acquérir des connaissances solides et se former de façon sereine pour contribuer au développement de leur pays », a laissé entendre Pr Ouaro.

Il a promis que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l'accès des élèves à Internet. « Maintenant, les difficultés que nous avons aujourd'hui ne doivent pas nous empêcher de réfléchir et de progresser », s'est-il défendu. Pour l'heure, seules les villes de Fada N'Gourma et Tenkodogo sont connectées à la plateforme en attendant son extension aux autres villes du Burkina.