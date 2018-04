Kenya: Le service de téléphone de la Croix rouge pour les réfugiés éthiopiens

Près de 10 000 Ethiopiens sont toujours réfugiés au Kenya. Trois semaines plus tôt, suite… Plus »

Doti Djatani utilise aussi régulièrement le téléphone de la Croix rouge. Les nouvelles rassurantes ne l'ont pas convaincu de rentrer. « Il n'y a pas de violences. Mais on a toujours peur, confie-t-il. Ma famille me demande de ne pas rentrer pour l'instant. Sans ce téléphone je ne pourrai pas leur parler, car ça coûte trop cher. Ça me fait du bien de les entendre. »

« On s'est salués, je leur ai demandé comment était la vie de l'autre côté. Ils m'ont répondu qu'ils allaient bien, qu'il n'y avait pas de violence en ce moment. C'est comme ça aujourd'hui mais un jour ils m'ont dit que 25 personnes avaient été tuées là-bas. En tout cas c'est un service utile. Je peux savoir qui est mort, qui est toujours vivant. Et je sais que ma famille est en sécurité. »

