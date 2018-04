L'édition 2018 des Jcfa a été marquée par des projections de films, un panel sur le thème et des ateliers de formation sur le jeu d'acteur, la prise de vue et le montage numérique. Ce programme a permis de voir des films inédits dont : "Un jour pour les femmes" de Kamla Abu Zeki (Egypte), lauréat du grand Prix du Festival du cinéma africain de Khouribga 2017 au Maroc et "Le train de sucre et de sel" de Licinio Azevado (Mozambique), vainqueur du "Tanit d'Or" des Journées cinématographiques de Carthage 2017, en Tunisie.

Elle a reçu des mains du ministre burkinabè de la Culture, des arts et du Tourisme, un Yennega pour l'ensemble de sa carrière. Actrice engagée pour la cause de la femme, la cinéaste ivoirienne a également échangé avec les femmes du monde du cinéma africain sur le thème : « La professionnelle africaine face aux défis du numérique ».

Mais avant cette distinction, la promotrice du "Festival international du film des lacs et lagunes" (Festilag), avait déjà été primée, à la faveur de la 5e édition des Journées Cinématographiques de la femme africaine de l'Image (Jcfa), au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui s'est tenu du 02 au 07 mars à Ouagadougou.

La cinéaste ivoirienne, en qualité de présidente du Jury Court métrage, était accompagnée par Kélétigui Coulibaly, Délégué général du Festival international du film des lacs et lagunes" (Festilag). Ce dernier a animé une conférence-panel sur le thème : « La place du cinéma dans la réconciliation entre les peuples et la redynamisation commerciale du cinéma ».

