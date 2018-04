Afrique: Coupe du Monde 2018 - Quelles chances pour les pays africains ?

La question de l'avenir des près de 40 000 Erythréens et Soudanais présents en Israël toujours… Plus »

La star de Liverpool aura à cœur de prouver au monde entier que son talent ne se limite pas aux pelouses de Premier League. Eblouissant match après match avec Liverpool, Salah peut emmener les Egyptiens au-delà de la phase de groupe cette année, d'autant plus que le tirage les a épargnés (groupe A avec la Russie, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite).

Lors de ses eux premières participations, l'Egypte n'est jamais parvenue à passer le premier tour. Pourtant cette année, il ne semblerait pas illogique que les Pharaons terminent en tête de leurs groupes tant ils nourrissent de nombreux espoir. Appuyé par un groupe soudé emmené par l'inarrêtable Mohamed Salah, la sélection égyptienne se prend à rêver d'exploit au fur et à mesure que son meneur impressionne. Netbet leur offre la cote la plus basse des équipes africaines, preuves des espoirs qui reposent sur leurs épaules.

Lors de leur première participation en 2002, les Sénégalais avaient réussi à passer la phase de poule, après avoir fait l'exploit d'éliminer la France, grande favorite à l'époque. Placé dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon, rééditer la même performance semble plus accessible cette année.

Si les Argentins emmenés par Leo Messi semblent promis à la première place du groupe, la bagarre va être féroce pour décrocher le deuxième billet qualificatif pour les phases finales. La Croatie dispose de très bons joueurs et l'Island est toujours embêtante à battre, en témoigne son parcours lors de l'Euro 2016. Toutefois, le Nigéria peut réellement embêter ce genre d'équipes avec un mixe de puissance physique et de technique grâce à des joueurs comme Obi-Mikel, Iheanacho ou encore Iwobi.

Les Super Eagles ont également terminé premier de leur groupe de qualifications, devant des équipes comme l'Algérie, qui avait impressionné lors du dernier mondial, ou le Cameroun, Champion d'Afrique en titre. L'équipe rajeunie semble en forme et, contrairement au Maroc ou à la Tunisie, a bénéficié d'un tirage plus clément pour la phase de poule.

A l'image de la Tunisie, les marocains ont une des cotes les plus élevées du tournoi pour la victoire finale. Cela peut aussi s'expliquer par le tirage au sort de cette Coupe du Monde. Avec le Portugal, champion d'Europe en titre et l'Espagne, récent vainqueur de l'Argentine 6-1, la sélection marocaine aura fort à faire face à ses deux voisins.

Egypte, Maroc, Tunisie, Nigéria et Sénégal : voilà les 5 nations qui représenteront le continent africain en Russie pour la Coupe du Monde 2018. Aux vues des forces en présence, quelles sont les chances pour chacun de faire un parcours honorable ? Petit tour d'horizons sur les ambitions africaines à un peu plus de deux mois du début de la compétition et sur les cotes de ces pays à la victoire finale.

