Cote d'Ivoire: Compétitivité des ports d'Abidjan et de San-Pedro - Une entreprise logistique engagée à accroître ses investissements

Selon le représentant principal de Medlog au siège de Genève, Salvator Prudente, la nouvelle identité visuelle de cette société familiale a consisté à un « passage de la couleur noire à la couleur jaune, plus éclatante, couleur du groupe Msc. Ainsi qu'à un léger changement de dénomination », c'est-à-dire : « Medlog transport & logistique » et non plus « Medlog ».

Selon Roland Kouadio, ce changement d'identité visuelle de Medlog, filiale du groupe Msc, ayant son siège à Genève en Suisse, s'inscrit dans le cadre d'une plus grande ??? sur ses activités mais aussi de son savoir-faire. « Cela vise également à montrer aux plateformes portuaires que nous pouvons réaliser plus d'activités concourant à leurs compétitivités ».

Le directeur général de Medlog Côte d'Ivoire, Roland Kouadio, a affirmé que sa société spécialisée dans le transport des conteneurs (tracking) et gestion des dépôts au sein de la plate-forme portuaire d'Abidjan et celle de San-Pedro est engagée à accroître ses investissements. Cela, en faisant de « la logistique intégrée depuis les ports jusqu'à la livraison chez le client ».

