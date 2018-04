Lors de la journée internationale de la femme célébrée récemment à la Place publique de Gueyo, l'Ong Care international, par la voix de Mme Gadou Léopoldine épouse Zamblé, chef de projet, a annoncé la collecte d'une somme de 55 millions de Fcfa.

Cet argent, selon elle, mobilisé par des Associations villageoises d'épargne et de crédit (Avec) du département de Gueyo au cours de l'année 2017, est le fruit d'un partenariat entre le chocolatier Mars, les populations productrices de cacao et l'Ong Care international.

Initié en 2015, Women for change (V4c) est un projet qui « vise dans l'ensemble à accroître l'autonomisation des femmes issues des ménages de producteurs de cacao. Ce, à travers la création d'association villageoise d'épargne et de crédit (Avec). Cette activité a permis de créer 166 associations de 4466 membres dont 3589 femmes à Soubré et Gueyo », a-t-elle précisé.

Poursuivant, elle a expliqué, en présence du préfet du département de Gueyo, Famy Kouadio René, le fonctionnement de l'activité. « Le cycle d'une association villageoise dure de 9 à 12 mois au bout duquel, les membres procèdent au partage des dividendes après avoir passé avec succès l'évaluation de libération, suivie de l'évaluation pour le lien financier.

Il est de coutume pour Care d'organiser une cérémonie officielle marquant ainsi la fin du cycle de l'association villageoise et le début d'un deuxième cycle si les associations le souhaitent. Et la célébration de la Journée internationale est l'occasion pour magnifier les 93 Associations villageoises de Gueyo dominées par les femmes ».

Elle a révélé qu'à ce jour, 21 de ses associations de 697 membres sont liées à une institution financière. « Ce sont des performances qui dépassent les prévisions. Il faut donc les féliciter », a-t-elle souligné avant de remettre un chèque d'un montant de 3 590 800 Fcfa au 10 meilleures associations.

« Grace à ce projet, toutes les femmes à Gueyo mènent des activités génératrices de revenus et n'attendent plus leurs maris pour la scolarisation des enfants et les autres dépenses de la maison.

Mieux, elles apportent du soutien financier aux maris pour les aider dans les travaux champêtres. Nous avons désormais notre destin en main, et nos hommes nous respectent », s'est exprimé la présidente de la coordination des promoteurs de Gueyo, Zékré Antoinette.

Non sans manquer de saluer, au nom des bénéficiaires, le partenariat entre l'Ong Care et le chocolatier Mars qui a permis la mise en œuvre de ce projet qui fait le bonheur des populations de Gueyo.

Le Coordonnateur du programme Cacao de Care international, Traoré Mamadou, a, quant à lui, salué les performances réalisées par ces associations. Avant d'exhorter les femmes qui hésitent encore à intégrer le processus afin de gagner leur autonomie.