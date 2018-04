Sénégal: Louga - Le gouverneur magnifie le travail des forces armées sénégalaises à travers le monde

La commémoration de la fête de l'indépendance a été marquée à Louga par un défilé militaire et civil dirigé par un détachement du Bataillon de reconnaissance et d'appui (BRA) de Saint-Louis qui avait à sa tête le capitaine Moussa Cissokho.

"Notre pays apporte toujours son expertise tout en se bonifiant et renforçant sa réputation" a dit le gouverneur, ajoutant que "c'est ce qui lui vaut d'être le premier pays de la CEDEAO et parmi les sept plus grands fournisseurs de troupes en matière de maintien de la paix dans le monde".

Il s'exprimait à la place Abdou Diouf à la fin du défilé du 4 avril consacrant la 58-éme édition de la fête de l'Indépendance du Sénégal placé sur le thème : "Contribution des forces de défense et sécurité à la paix et à la stabilité dans le monde".

