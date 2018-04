Sénégal: 4 avril à Matam - Le gouverneur relève la coïncidence avec le lancement d'un "important projet agricole"

La parade civile, motorisée et à pieds s'est déroulée en présence également du procureur près le Tribunal de Matam, du président du Conseil départemental, du préfet et les deux adjoints au gouverneur.

Parlant de la sécurité régionale, le gouverneur a soutenu que "tout se fera pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens car notre détermination est ferme et continuera de l'être pour que les Matamois puissent dormir tranquillement".

La commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance coïncide avec le démarrage du projet indien de 5600 hectares répartis entre le département de Matam et de Kanel a dit M. Baldé à la fin du défilé civil et militaire à l'angle Fadel.

