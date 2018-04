Sénégal: Un fonctionnaire de l'ONU fait de feu capitaine Mbaye Diagne "le plus grand héros qui ait jamais servi aux Nations unies"

"En 1994, pendant le génocide rwandais et les actes d'héroïsme du capitaine Diagne et jusqu'à sa mort, j'étais un jeune homme engagé auprès de la Force de Protection des Nations unies (UNPROFOR), comme officier des affaires politiques dans l'ex-Yougoslavie", s'est-il souvenu.

Et le Haut-Commissaire dit être inspiré, lui et tant d'autres, "par le courage et l'altruisme du capitaine Mbaye Diagne".

Le haut fonctionnaire de l'ONU poursuit en disant que "lorsque le monde s'est détourné de son devoir de protection du peuple rwandais, le capitaine Diagne est sorti, désarmé, jour après jour, aux points de contrôles où hommes, femmes et enfants Tutsi, comme les Hutus, étaient perçus comme s'opposant aux extrémistes, étaient capturés et exécutés".

"J'ai désigné le capitaine Diagne le plus grand héros qui ait jamais servi aux Nations unies. Il a réussi à sauver des centaines, voire des milliers de personnes, il a négocié et plaidé pour leur liberté avant de les conduire en lieux surs" a-t-il dit lors d'un entretien avec l'APS.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.