Sénégal: Macky Sall prépare les esprits à sa candidature pour 2019

Sans être en campagne électorale, sans entrer non plus dans le jeu de l'opposition qui le critique vertement, le président Macky Sall n'a donc pas cherché à défendre son bilan mais bien à se présenter comme le futur du Sénégal.

Macky Sall a également salué l'énergie des élèves de toutes les écoles de Dakar qui ont défilé sous ses yeux. Jeunesse essentielle selon lui pour développer le pays : « J'ai été particulièrement frappé par l'allure, l'enthousiasme de la jeunesse, et c'est rassurant dans mon entreprise de construction d'un Sénégal prospère et en paix. »

Symbolique, ce défilé était le dernier du septennat du président Macky Sall. Et le chef de l'Etat, en félicitant les différents corps de l'armée, en annonçant plus de moyens, a laissé entendre qu'il souhaitait poursuivre son action à la tête du Sénégal : « S'il plaît à Dieu, l'année prochaine et les années à venir, nous verrons une montée en puissance de toutes les armées et de toutes les forces paramilitaires. »

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.