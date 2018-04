Burkina Faso: Arabie Saoudite - Le Centre du roi Salman offre des vivres et des médicaments

L'ambassade du royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, en collaboration avec le centre du Roi Salman pour le secours et les œuvres humanitaires, a remis symboliquement des vivres et des médicaments au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille et à celui de la Santé. La cérémonie a eu lieu, le vendredi 30 mars 2018, à Ouagadougou.

La première tranche du don de 4 millions de dollars sous forme d'aide alimentaire et sanitaire offerte par le centre du Roi Salman pour le secours et l'humanitaire au Burkina Faso l'an dernier est disponible. La cérémonie de remise symbolique des produits alimentaires et des médicaments, est intervenue dans la soirée du vendredi 30 mars 2018, à la résidence de l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Dr Waleed A. Alhamoudi, à Ouagadougou.

C'était en présence d'une délégation du centre du Roi Salman pour le secours et les œuvres humanitaires, de représentants du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille et de celui de la Santé. Aux dires du diplomate saoudien, la valeur des produits pharmaceutiques est estimée à un million de dollars(plus de 5 milliards de F CFA) et celle des vivres à 75 000 dollars(plus de 40 millions de F CFA).

«Ce don participe, comme tant d'autres initiatives, au renforcement de la coopération entre le royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Il traduit également la solidarité et la solidité des liens de fraternité et d'amitié entre les deux peuples », a déclaré Dr Waleed A. Alhamoudi. Saluant l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays, il a souhaité qu'elles puissent se raffermir davantage au bonheur des deux peuples.

Répondre aux besoins fondamentaux des bénéficiaires

L'ambassadeur a remercié les autorités burkinabè pour leur contribution au bon acheminement de l'aide, signe de leur engagement à consolider les liens d'amitié et de coopération. Dr Alhamoudi a souhaité que le don soit orienté à l'endroit des bénéficiaires et qu'il participe à répondre à leurs «besoins fondamentaux».

A la délégation du centre du Roi Salman pour le secours et les œuvres humanitaires venue d'Arabie Saoudite, il a traduit sa gratitude pour son engagement à apporter « aide et assistance » aux populations vulnérables du Burkina Faso. L'ambassadeur a félicité aussi les représentants des fournisseurs pour avoir respecté les délais de livraison des produits et les termes des contrats.

La représentante du ministre de la Santé, Dr Liliane Gonabou, a indiqué que les produits pharmaceutiques sont composés d'anti-infectieux, d'antipaludiques et d'autres médicaments de prise en charge d'urgence destinés aux enfants et aux femmes. A l'entendre, ils vont accompagner la politique de gratuité des soins aux femmes et aux enfants. « Le paludisme et la diarrhée sont les premières causes de décès au Burkina Faso.

Je pense que ce don va soulager de nombreux patients et apporter un plus à la gratuité des soins », a précisé Dr Gonabou. Elle a exprimé la reconnaissance du gouvernement burkinabè à l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite et aux autorités saoudiennes pour le soutien inestimable à l'endroit du peuple frère du Burkina Faso.

Le centre du roi Salman pour le secours et les œuvres humanitaires en Arabie Saoudite, occupe la première place dans le domaine de la fourniture d'aides humanitaires et au développement, sans distinction de toutes les communautés dans tous les pays en développement. La seconde tranche de l'aide sera octroyée dans les prochains mois.