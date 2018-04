Burkina Faso: Construction d'une cimenterie à Bobo - Des jeunes de Sya inquiets

Et quand les journalistes ont voulu connaître le nom de ces autorités coutumières, ils ont fait savoir qu'ils n'ont pas été envoyés et que c'était juste pour les intimider. Ces derniers disent être contre la tenue de la conférence de presse parce que selon eux, les conférenciers sont corrompus. Même les journalistes présents à la conférence en ont pris pour leur grade.

« Nous serons vigilants quant aux respects de l'éthique industrielle et de l'application des dispositions juridiques pour une prise en compte de l'aspect santé, social et environnemental », a déclaré M. Démé.

Le Collectif a invité les promoteurs de CIMAF à assurer le public qu'une étude a été menée avant qu'ils ne commencent les travaux. Face à toutes ces préoccupations, le Collectif exhorte l'Etat qui est le « garant du patrimoine territorial », à contraindre CIMAF à prendre toutes les mesures avant son implantation, ou à procéder à l'arrêt pur et simple et sans condition de sa construction dans cette zone industrielle dite zone agro-alimentaire. En attendant, ils ont exprimé leur détermination à refuser la construction de l'usine au lieu choisi.

Les conférenciers pensent que la nouvelle cimenterie n'a aucun dispositif juridique devant conduire son implantation, à savoir l'étude d'impact environnemental et social du projet, l'étude d'impact sur la faune, la population, etc. Ils ont déclaré avoir écrit au maire de l'arrondissement n°2 de la ville de Sya dont relève la zone industrielle en question. Selon eux, cette correspondance est restée sans suite.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.