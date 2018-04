La Délégation à l'entreprenariat rapide (Der) a tenu un Comité régional de développement à Tambacounda pour des échanges sur les opportunités qu'offre cette nouvelle structure mise en place par le Chef de l'Etat Macky Sall. Papa Amadou Sarr, délégué général à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, annonce que la région de Tamba bénéficie de 710 millions de francs Cfa pour le financement des jeunes et des femmes porteurs de projets.

Après Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, le Ced de Tambacounda a permis de vulgariser des informations sur la Der qu'il dirige. Il s'agit donc de discuter avec les populations, jeunes, femmes organisations de la société civile, les organisations communautaires de base, leur montrer les modalités de financement qu'offre sa structure. Au-delà des financements, l'accompagnement, la formation professionnelle et technique, le suivi des dossiers de ces financements.

Comment concrétiser cela dans un délai d'un mois pour ces financements que le président Macky sall a bien voulu mettre à la disposition des populations.

Le Dg Sarr confirme que la région bénéficie de 710 millions de francs Cfa déjà acquis sur la base de la répartition des 15 milliards de l'enveloppe de 30 milliards de FCfa, selon la taille de la population et les unités économiques qui existent dans la région.

En plus de cette enveloppe, Tambacounda pourrait bénéficier d'un milliard supplémentaire sur l'enveloppe sectorielle dédiée à la pêche, à l'agriculture, à l'artisanat, à l'économie, au numérique et au transport etc., les secteurs clés où Tambacounda regorge d'importantes potentialités, souligne pape Amadou Sarr.

Ainsi, un mécanisme de suivi, de coordination et d'accompagnement des initiatives sera mis en place afin de permettre aux jeunes et aux femmes qui vont bénéficier des ces financements d'avoir les ressources de façon rapide et efficace sans avoir beaucoup de tracasseries administratives, sous forme d'apport, de garantie et de papiers, de permettre également le décaissement rapide de ces financements dans un délai de trois semaines.

Il y a quatre financements qui bénéficient de procédures faciles souples et concis pour répondre au financement des jeunes et des femmes. Une compétition sera de mise pour les communes qui se montreront plus à même d'absorber le plus de financement en offrant des opportunités adéquates. Une efficacité, une efficience en matière d'utilisation des ressources et pour le remboursement des prêts.

Une véritable aubaine selon le gouverneur de région El Hadj Bouya Amar qui a présidé la rencontre avec à ses côtés son adjoint en charge du développement Awa Ndiaye Diop. « Nous devons être plus compétitifs que les autres régions », soutient-il. Pour M. Amar, l'enveloppe doit être vite consommée en formant de très bons projets. Ce qui permettra d'avoir une autre enveloppe.

La région de Tambacounda, pour lui, est la plus vaste 21 % du territoire national avec beaucoup de terres arables et 17 habitants au km2 est la plus arrosée avec au moins trois fleuves.

Le défi reste la mobilisation, le courage, la rigueur, la diligence et la rapidité pour cette année sociale qui met en phase un esprit de sacrifice dans toutes les communes. Des opportunités s'offrent, dit le gouverneur, pour ouvrir des entreprises fiables et viables. Tous les démembrements de l'Etat seront mis à disposition des maires.