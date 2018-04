Cote d'Ivoire: Agriculture - Les acteurs africains échangent sur la révolution verte au campus d'HEC Paris

Poumon des économies du continent, premier employeur avec 65 % de la population active, le secteur agricole africain représente un enjeu capital pour le devenir de la planète.

« Quel avenir pour l'agriculture africaine ? La révolution verte 2.0». C'est autour de ce thème que des experts ont discuté des enjeux de l'agriculture africaine et identifier des solutions à mettre en œuvre, le mardi 3 avril, à l'occasion de la deuxième édition des AfricaDays, Hec Paris, en France, a appris Fratmat.info.

Parmis les intervenant on peut citer entre autres Jean-Luc François (Afd), Patrick Caron (Cirad), Thierry Blandinières (InVivo), qui ont partagé leurs expériences avec un parterre d'invités, parmi lesquels Karim Lotfi Senhadji, directeur général d'Ocp Africa, Henriette Gomis Billon, secrétaire générale de la Fondation Sifca de Côte d'Ivoire et Bruno Mettling, Pdg d'Orange Afrique.

Poumon des économies du continent, premier employeur avec 65 % de la population active, le secteur agricole africain représente un enjeu capital pour le devenir de la planète. Aujourd'hui le continent africain compte 1,2 milliard d'habitants. Un chiffre qui doublera pour atteindre 2,5 milliards en 2050.

Pour Karim Lotfi Senhadji, directeur général Ocp Africa, son groupe privilégie l'innovation, la créativité et soutient initiatives qui dynamisent notre continent. « C'est pourquoi je suis honoré de récompenser Acre Africa, start-up kényane qui, par une approche holistique de l'assurance permet d'accompagner de manière personnalisée les fermiers africains vers des rendements pérennes et durables » déclare-t-il.

« L'engagement d'HEC Paris en Afrique s'inscrit sur le long terme. Nous sommes un partenaire des économies africaines, en mettant à leur disposition notre expertise et en contribuant à la formation des futurs décideurs africains. Les AfricaDays sont une excellente occasion d'allier compétences et connaissance du terrain ; de rassembler et de faire réfléchir ceux qui ont les moyens de changer les politiques et les mentalités », a pour sa part affirmé François Collin, directeur international de Hec Paris.

Au cours de ce évènement, une Start Up kenyane ( Acre Africa) a été récompensée pour ses innovations dans le domaine de l'assurance-récolte. Elle a reçu Un prix Hec-Ocp.