Cote d'Ivoire: Paquinou à Attiégouakro - Les valeurs de la femme rurale célébrées

Reconnaissante de ses actions en faveur de l'autonomisation de la femme et du leadership féminin, Mme Djomand a été intronisée chef du village d'Attiégouakro sous le nom de Nanan Akouassi 2 (première chef et fondatrice du village). Celle-ci aurait travaillé aux côtés de la reine Abla Pokou, femme vaillante, courageuse et intelligente qui a mené le peuple Baoulé du Ghana (ex-royaume Ashanti) en Côte d'Ivoire au XVIIIe siècle. L'histoire raconte qu'elle a sacrifié son fils unique pour sauver les siens.

Plusieurs activités ont été organisées: la plateforme de la chefferie et de la royauté, plateforme des confessions religieuses, université de l'entrepreneuriat féminin dans le monde rural (accès au financement, transformation des produits agricoles), une soirée festive avec des musiciens de la région, etc.

