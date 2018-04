Cote d'Ivoire: Yasmina Ouegnin - "Je jouerai mon rôle d'élue de mon mieux"

« Je reste convaincue que les hommes et les femmes politiques ivoiriens ne pourront œuvrer au sein d'institutions fortes, stables et indépendantes les unes des autres de manière pérenne que si tous nos compatriotes s'impliquent et contribuent également à l'édification d'une nation avec des principes démocratiques partagés et des valeurs universelles d'égalité et de liberté », a affirmé, la députée Yasmina Ouegnin, le mardi 3 avril, sur sa page Facebook.

La parlementaire qui s'est exprimait en marge de l'ouverture de la session parlementaire, a réaffirmé sa mission de parlementaire: « La session parlementaire 2018 s'ouvre aujourd'hui. Comme à chaque fois depuis 7 ans je jouerai mon rôle d'élue de mon mieux, cherchant constamment à servir, protéger et défendre les intérêts des populations ».

Selon elle, le développement de la Côte d'Ivoire nécessite une synergie d'action : « La marche en avant de notre chère Côte d'Ivoire ne pourrai donc se faire sans que tous ses fils et ses filles n'y participent, chacun à son niveau, dans le respect des contributions, de celle du plus humble de nos concitoyens à celle du plus illustre de nos élus », indique-t-elle. Avant d'inviter les uns et les autres au travail, dans la discipline.