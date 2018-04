Sénégal: Semaine nationale de la jeunesse - Les ados étalent leur savoir-faire

C'est avec vous et par vous que nous allons mettre en œuvre la mission qui nous est assignée », a répondu Pape Gorgui Ndong à l'interpellation des campeurs. Le ministre a, par ailleurs, promis une augmentation des moyens d'intervention pour plus d'efficacité dans les actions.

Pendant toute la durée de la semaine nationale de la jeunesse, les pensionnaires du camp inter-mouvements vont apprendre les notions de civisme et de citoyenneté à travers des débats, des exposés, de conférences, des sorties. Selon leur porte-parole Melle Aïcha Camara, les campeurs sont bien logés et bien nourris. Toutefois, elle a invité le ministre de la Jeunesse Pape Gorgui Ndong à « restituer le camp inter-mouvements qui tend à disparaître ».

Le ministre de la Jeunesse Pape Gorgui Ndong a visité, avant-hier, le camp inter mouvements à l'école Julien Aymard à la Médina et les activités de couture, de coiffure et d'art culinaire à l'Enfefs dans le cadre de la semaine nationale de la jeunesse.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.