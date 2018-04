Sénégal: Sécurité - Un label à défendre

Ce n'était point un discours sécuritaire, mais en partie une invite à la réflexion sur la sécurité. Les annonces fortes du chef de l'Etat lors de son adresse à la Nation rappellent qu'un environnement sécurisé est le préalable au déploiement de toute politique. Qu'on cherche à consolider le processus démocratique, qu'on consolide les bases d'une transformation structurelle de l'économie, qu'on essaie de construire des solidarités nouvelles ou qu'on jette des ponts entre les générations, rien de durable ne peut se faire sans la paix.

Or, par les temps qui courent, il faut aller chercher cette paix et ne pas attendre que sa préciosité nous soit rappelée par quelque instabilité. Et quand on l'a, comme au Sénégal, on ne se prive pas de la consolider. Mieux, d'en faire, à l'instar de la Culture, « ce qui reste quand on a tout oublié ». Une culture de la paix qui passe nécessairement par l'optimisation de nos forces militaires et paramilitaires, garantes de l'intégrité du territoire, de la sécurité des personnes et des biens.

Le chef de l'Etat, chef suprême des armées, a révélé au cours de son adresse, la construction de 16 commissariats de police en 2018-2019, en tenant compte des spécificités de la région de Dakar. Dans les régions, des villes comme Nioro du Rip, Koungheul, Bignona, Vélingara, Kanel et Touba vont étrenner des hôtels de police.

Le président Macky Sall a également annoncé la modernisation des moyens opérationnels de la Brigade d'Intervention Polyvalente (BIP) et ceux de la police technique et scientifique, « y compris par l'installation de vidéo-surveillance à Dakar et dans la banlieue ».

La gendarmerie ne sera pas en reste. 10 nouvelles brigades de seront construites et 3800 élèves-officiers et élèves gendarmes recrutés sur 03 ans. Et pour renforcer la protection civile, 20 nouvelles casernes de Sapeurs-pompiers seront érigées dans 11 départements, « pour une meilleure protection de proximité ».

S'il ne l'a pas évoqué explicitement dans son discours, le président Macky Sall a laissé entendre que la modernisation des forces armées va s'accélérer au cours des prochaines années. Tous ont pu en faire le constat lors du défilé militaire...

Trop d'exemples, dont certains à nos portes, nous rappellent que de plus en plus, les Etats pourraient ne plus avoir « le monopole de la violence légitime », avec la sombre perspective de voir de nouveaux ordres, en dehors de toute humanité, prendre pied, s'installer et remettre en cause les acquis si précieusement engrangés. Hors de question donc de baisser la garde. Chaque jour, les médias rapportent la sinistre chronique des guerres asymétriques, lâches par essence car sans ennemi « motivé », l'essentiel étant de terroriser et de tuer de manière indifférenciée.

Derrière des financements occultes (blanchiment de l'argent sale, Etats-voyous, marchands d'armes), des trafics en tous genres (drogue, traite des personnes, kidnapping), et profitant de l'extrême pauvreté de certaines populations et de leur ignorance, des organisations terroristes vêtues du manteau de la religion parviennent à embrigader des jeunes désœuvrés, à se constituer en katibas, et à semer la mort en toute impunité, si elles n'occupent pas carrément de larges pans de territoires. La prophylaxie contre ces périls est l'affaire de tous les citoyens, au-delà de la responsabilité des gouvernements.

Même si la doctrine sur la sécurité extérieure reste confinée dans l'exclusivité régalienne du chef de l'Etat, ce que l'on en sait reste que le Sénégal est favorable au renforcement desnouvelles dynamiquesde sécurité sous régionale et qu'il participe aux dispositifs supranationaux de lutte contre la criminalité. Si vis pacem...