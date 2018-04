Sénégal: An 58 de l'Indépendance / Civisme - L'espoir est encore permis

Ayant lu l'information dans «Le Soleil», le Président Abdou Diouf, éleva le jeune Mor Ciss Diagne au grade de Chevalier de l'Ordre du Mérite en octobre 1990. C'est dire que Président de la République, Macky Sall, en décidant de magnifier l'acte civique posé par nos compatriotes de la commune de Toubacouta, département de Foundiougne, région de Fatick, le mercredi 14 mars dernier, lors du crash, au large de Missirah, de l'hélicoptère Mi-17 de l'Armée, immatriculé 6 Whta, ralliant Ziguinchor-Dakar, alors qu'il revenait d'une mission de service social, s'inscrit dans le sillage de ses prédécesseurs, mais surtout ne souhaite pas que leur acte soit point oublié et qu'eux-mêmes servent de modèles à d'autres citoyens. Par leur civisme, leur bravoure et leur geste de haute portée sociale, 12 personnes ont été sauvées sur les 20 que transportait l'hélicoptère.

A l'annonce à la radio, qu'un bébé avait été volé audit hôpital, il a rendu immédiatement compte à son commandant d'unité, permettant ainsi d'arrêter la ravisseuse et de retourner le bébé sain et sauf. Un geste de haute portée civique qui lui a valu d'être distingué par le Président Diouf.

«Au fronton de la République des hommes, figurent en bonne place, des valeurs lumineuses et fortes, des valeurs éternelles qui transcendent le temps et qui dépassent chacune de nos vies individuelles. Prisonnières de nos mémoires, ces valeurs puisent leur vitalité dans l'intensité du souvenir, de la perpétuation de l'exemple, dans la noblesse du geste qu'on accomplit», dixit le Président Abdou Diouf, le 3 juin 1999, lors de la remise du Prix Civisme, la première du genre, remporté par le soldat de première classe du bataillon hors rang de la Compagnie de protection et d'honneur de l'armée, Abdourahmane Mballo.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.