L'équipe nationale féminine de football du Sénégal a remporté, hier, au stade Alassane Djigo de Pikine, la manche aller du premier tour des éliminatoires de la Can 2018. Elle a battu l'Algérie sur le score de 2 buts à 1 hier.

Les buts ont été inscrits par Mariama Diédhiou (4e) et Mama Diop (8e) pour le Sénégal. Myriam Yasmine Benlazar (38 e) a réduit le score pour l'Algérie. Arbitres : Vincentia Enyonam Amédome assistée par Abra Sitsope Agbedanou et Kossiwa Kpadénou (Togo).

Les « lionnes » du football se sont imposées hier au stade Alassane Djigo de Pikine devant l'Algérie (2-1) en match comptant pour la manche aller des éliminatoires de la Can dont la phase finale aura lieu au Ghana. Et tout s'est joué en première période lorsque la capitaine de l'équipe Mamy Ndiaye impose sa force physique dans la surface de réparation algérienne et obtient un pénalty.

Mariama Diédhiou ouvre ainsi le score à la 4ème minute de jeu. Il a fallu un petit moment de flottement dans la défense algérienne, pour que Mama Diop, très inspirée, double le score à la 8ème minute. A l'origine de l'action : une mauvaise transmission de balle de Fatima Bara dont la passe a été interceptée par Mama Diop. Dès lors, les algériennes se sont révoltées.

A deux reprises, Naimabou Hani a failli tromper la vigilance de la gardienne de but Oulèye Dièye. Myriam Yasmine Benzalar parvient finalement à réduire le score à la 38ème minute de jeu sur un superbe tir.

Le score ne bougera plus jusqu'à la fin de la première période. De retour des vestiaires, les protégées de Chi Azzedine, coach de l'Algérie, reviennent avec d'autres intentions. Plus agressives et plus présentes, elles ont bousculé les « lionnes » sans pourtant les inquiéter. Match retour, le 10 avril prochain en Algérie.