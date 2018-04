Algérie: Rémi Garde défend Saphir Taïder

« Saphir avait déjà fait une préparation avec Bologne et quand on a signé avec lui il a refait une préparation avec nous, je vous assure qu'il est dans une bonne forme physique, et que nos joueurs ici ne sont pas loin du niveau Européen, je suis content qu'il soit ici et qu'il travaille sous mes ordres ».

Suite aux déclarations de Rabah Madjer propos de Saphir Taïder et ses prétendus problèmes physiques, l'entraîneur de l'Impact Montréal Rémi Garde a pris la défense de son joueur. L'ancien entraîneur de l'Olympique Lyon a indiqué à la presse que Saphir avait déjà fait une préparation avec Bologne avant de ré-enchaîner une deuxième préparation avec l'Impact, Garde a déclaré aussi que Taïder se trouvait dans de très bonnes conditions physiques et qu'il était heureux de travailler avec lui.

