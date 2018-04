Ile Maurice: Lutchmeenaraidoo et Gayan au hit-parade des voyages ministériels

Les Seychelles, l'Éthiopie, La Réunion ou encore l'Indonésie. Ce sont quelques-unes des destinations où le ministre des Affaires étrangères Vishnu Lutchmeenaraidoo a posé ses valises en 2017.

Il est le membre du Cabinet à avoir effectué le plus de voyages l'année dernière, soit 13 fois. Il est suivi par le ministre du Tourisme Anil Gayan qui a voyagé sept fois dans le cadre de ses fonctions, dont trois séjours en Chine.

Quant à Pravind Jugnauth, il n'a effectué que trois voyages en 2017, soit pour une mission officielle en Inde, pour assister au sommet de l'Union africaine en Côte d'Ivoire et pour l'assemblée générale des Nations unies à New York en septembre. Ivan Collendaveelloo a aussi effectué trois voyages alors que sir Anerood Jugnauth s'est, lui, rendu en Inde et à New York, dans le cadre du dossier Chagos.

Cette liste des voyages entrepris par les membres du Cabinet a été déposée au Parlement hier, mardi 3 avril, en réponse à une question parlementaire du député Rajesh Bhagwan. En sus d'accuser un retard, le Premier ministre a omis plusieurs détails.

La question du député mauve Rajesh Bhagwan portait sur les voyages effectués par les membres du Cabinet depuis 2014, mais seuls les voyages de fin 2016 à octobre 2017 sont disponibles. Rajesh Bhagwan avait aussi demandé le coût de ces voyages. Toutefois, le document ne stipule que «as per rates approved by Ministry of Finance and Economic Development».