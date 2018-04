Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le Congo bientôt doté de sa première école d'architecture

La filière fera partie des programmes de l'université Denis-Sassou-N'Guesso, en construction à Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville.

Souhaitée par les professionnels depuis plusieurs années, une structure agréée pour la formation des architectes sera enfin implantée au Congo. Une très bonne initiative pour le gouvernement qui dépense beaucoup d'argent pour envoyer les étudiants dans des écoles étrangères, notamment au Togo et en Europe. « C'est une très bonne chose que d'avoir une filière d'architecture et d'urbanisme dans notre pays. L'Ordre des architectes est disposé à accompagner le gouvernement et l'université dans l'élaboration des programmes de ces enseignements et dans l'homologation, par les instances internationales, de cette formation qui se fera bientôt au Congo », s'est réjoui le président de l'Ordre des architectes du Congo (OAC), Antoine-Beli Bokolojoué, précisant que parmi les architectes-urbanistes congolais, nombreux enseignent dans des grandes écoles internationales.

Selon lui, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas d'école d'architecture au Congo-Brazzaville. L'Ecole normale supérieure polytechnique (ENSP) ne forme pas des architectes, a-t-il expliqué. « L'ENSP forme les ingénieurs en génie civile. Donc, il n'y a pas d'école d'architecture au Congo, il est temps que notre université puisse avoir la filière architecture de plein droit », a-t-il coupé court.

Des nouvelles dispositions de l'OAC

Pour le président de l'OAC, lors qu'on sort d'une école d'architecture, on n'est pas forcément un grand professionnel. Ainsi, pour règlementer cette profession au Congo, l'institution exige désormais une expérience de deux ans pour avoir une licence d'exercice. « Pour être inscrit au sein de l'Ordre des architectes et porter le titre, il faut une expérience minimum de deux ans dans les cabinets ou les agences d'architecture. Quand on sort de l'école, on n'est pas architecte, mais diplômé en architecture. On porte le titre quand on est inscrit à l'Ordre, quand on a prêté serment. Pour porter le titre, il faut s'inscrire à l'Ordre des architectes », a conclu Antoine-Beli Bokolojoué qui, comme la plupart des grands architectes congolais, dispose d'un cabinet pour accueillir en stage des jeunes en provenance de l'étranger.