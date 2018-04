Afrique de l'Ouest: Terrorisme - Le Burkina Faso et le Mali s'engagent à renforcer leur coopération face aux menaces

Convaincu que « la réponse au terrorisme est aussi une lutte contre les inégalités et l'injustice », Paul Kaba Thièba a dit qu'il était important que les autorités burkinabé et maliennes apportent, de manière concertée, le mieux-être à leurs populations respectives afin qu'elles puissent « être à l'abri de l'influence du mal ». « Nous devons donc entreprendre des actions transfrontalières pour améliorer les conditions de vie de nos populations, leur accès aux soins et à la scolarisation, pour les soustraire de l'emprise des groupes terroristes », a-t-il conclu.

Le Premier ministre burkinabé a estimé que la riposte contre le terrorisme est d'abord militaire, mais qu'elle doit être aussi « économique et sociale ». « Vu que nos pays sont emboîtés les uns dans les autres (...), nous devons tous faire pour éviter une sorte de contagion d'un pays à l'autre », a-t-il relevé. « Nous avons donc avancé l'idée d'avoir un zone économique spéciale dans le secteur Sikasso (Mali), Bobo-Dioulasso (Burkina) et Korhogo (Côte d'Ivoire) pour que des activités économiques puissent être développées dans cette zone », a-t-il poursuivi.

