Congo-Brazzaville: Championnat national de triathlon - Les athlètes en préparation

La compétition nationale se disputera en août. Depuis deux semaines, les compétiteurs de la ville capitale se mettent au vert pour mieux rivaliser avec ceux des départements du Pool, de Pointe-Noire et de la Sangha qui sont attendus à la troisième édition du championnat national de triathlon dans quatre mois. « Nous voulons que les athlètes soient au point. Il est donc important de réveiller leurs automatismes, de renforcer leurs capacités techniques et physiques », a expliqué le président de la Fédération congolaise de la discipline, Bertrand Mbioko.

En dehors de ce rendez-vous national qui pointe à l'horizon, il y a également le championnat d'Afrique centrale (zone 4) en décembre, au Cameroun. Pour Bertrand Mbioko, les Diables rouges de triathlon doivent être à la hauteur de la compétition sous- régionale. « S'agissant de la nage libre, nous travaillons habituellement sur 1500m. Mais, pour cette préparation, nous avons augmenté la distance. Les athlètes travaillent sur 2500m », a expliqué le président de la fédération.

En rappel, le triathlon est une discipline sportive constituée de trois épreuves d'endurance enchaînées : natation, cyclisme et course à pied. Pour la troisième édition du championnat national, les compétiteurs vont se mesurer en aquathlon (épreuve qui consiste à enchaîner un parcours de natation et un autre de course à pied sans arrêt du chronomètre) et au duathlon (la spécialité qui combine la course à pied suivie d'une épreuve de cyclisme puis d'une dernière manche de course à pied), a précisé Bertrand Mbioko.