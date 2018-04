Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Une formation sur les techniques de recherche d'emploi

L'auditorium du chemin de Damas, dans le quartier Siafoumou, à Pointe-Noire, va abriter du 7 au 14 avril un atelier au profit des jeunes pour leur permettre, entre autres, de rédiger une lettre de candidature ou de savoir convaincre pendant un entretien de recrutement.

La formation est initiée par le département d'aide à l'emploi et à l'insertion professionnelle de l'Eglise impact centre chrétien campus, après avoir constaté que de nombreuses personnes ont du mal à rédiger un curriculum vitæ (CV) et à se positionner sur le marché de l'emploi. En effet, un CV, selon les organisateurs, est une expression qui signifie en latin « chemin de vie ». Sa rédaction est souvent la première étape dans la démarche de recherche d'un emploi et le plus souvent celle qui ouvre les portes du travail.

L'Eglise impact centre chrétien campus a pensé organiser cet atelier de formation sur les techniques de recherche d'emploi afin d'apporter des réponses concrètes sur des questions liées aux bonnes méthodes à adopter lors d'un entretien et sur comment optimiser sa candidature. Cette activité va permettre aux participants de bénéficier des conseils possibles et des règles de base de la rédaction d'un CV réussi et attractif.

La formation portera également sur le coaching professionnel et une animation sur des thématiques comme: "Comment rédiger un CV et une lettre de motivation?", "comment réussir son entretien d'embauche?" et "Comment définir son projet professionnel ?" L'objectif étant d'amener les participants à acquérir des techniques de recherche d'emploi efficaces et d'élaborer une stratégie gagnante afin de faciliter leur reclassement professionnel. Ils auront ainsi une autonomie dans la définition et la recherche de l'emploi afin de redynamiser leur approche et d'améliorer leur communication professionnelle.