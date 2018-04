Congo-Brazzaville: Salon Produrable - L'engagement d'Eco-Oil au-delà de la RSE

A la onzième édition Pro durable, du 4 au 5 avril, Eco-Oil détaille, pour l'économie durable, ses solutions engagées au Congo au service du développement d'une agriculture saine, viable, juste et humaine au plan environnemental, économique et social.

L'horizon 2020, c'est déjà demain. De même, pour les responsables de l'entreprise congolaise créée en 2013 par Claude Wilfrid Etoka, c'est dans deux ans que le Congo pourra faire valoir près d'un million d'hectares de ses terres cultivables. De la COP21 à Paris, COP23 à Marrakech, COP23 à Bonn, en fin décembre de l'année dernière à Paris, Eco-Oil a su participer aux rendez-vous internationaux relatifs à l'environnement, au climat et, surtout, à l'inclusion des sujets de l'objet social dans l'entreprise, concept connu aujourd'hui sous le sigle RSE.

Au plan environnemental, Eco-Oil s'inscrit dans la visée du respect de l'environnement durable par la préservation des écosystèmes des différentes concessions dans lesquelles une replantation de palmier à huile s'effectue. Les palmeraies aménagées se font en zone de replantation et non dans les forêts environnantes. A l'arrivée : "zéro déforestation", assurent les représentants de l'entreprise.

s'agissant de la production, confient-ils, l'entreprise s'engage à produire de l'huile de palme en quantité suffisante, en respectant les normes RSPO, afin d'être compétitive sur le marché local et international. Ils disent également être en respect des normes de production en vigueur et rassurent les consommateurs et les distributeurs de la fiabilité du produit.

Sur le plan de la consommation, une veille au développement du potentiel humain par l'épanouissement et le bien-vivre du personnel est pratiquée, semble-t-il, par Eco-Oil. Là-dessus, les représentants parlent des kits de protection mis à la disposition du personnel. Ils accompagnent les exploitants agricoles au travers de leur programme Eco Plus et procèdent à sa vulgarisation.

Enfin, sur le plan consommation, Eco-Oil développe une offre de produits de qualité de la production à la distribution. L'engagement est pris par l'entreprise pour répondre de toute responsabilité de ses produits sous les labels de Sangha-Palm et Huilka.

En séance de travail avec Claude Wilfrid Etoka, Henri Cukierman, président de la Chambre de commerce France Israël, s'est félicité de la bonne direction prise par Eco-Oil dans le domaine de la RSE. "En cinq ans d'existence, les options du respect de l'écosystème dans le Bassin du Congo vont dans le bon sens. Nous sommes prêts à accompagner Eco-Oil", a-t-il confié.