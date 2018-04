Congo-Brazzaville: Théâtre - Jud Stella Tounta remonte sur les tréteaux

Jud Stella Tounta est dans le monde de l'art depuis 1995 avec les troupes évoluant dans les églises où elle servait Dieu. En 2003, elle intègre la classe théâtrale du lycée de Mpaka avant de rejoindre l'Arche de Ngoujel en 2007. Deux ans plus tard, elle est accueillie par la compagnie Ya Vitik où elle joue la pièce de théâtre "Cendres sur les mains" lors des journées théâtrales en campagne en 2009, "Le Cri de l'espoir" et "Ma campagne fidèle" en 2013.

Sur une adaptation et une mise en scène de Ghislain Zinga, le spectacle que présente la compagnie Ya Vitik met en scène une jeune fille nommée Kisela à la vie professionnelle stable et couronnée de succès. Elle espère avoir aussi la même baraka dans sa vie sentimentale. Mais cela ne se passe pas comme esperé puisque Chikwang, son premier amant, va l'escroquer. Et Bon Dieu, le deuxième homme de sa vie, un seigneur de guerre, va combattre en lui laissant une fortune pouvant lui permettre de bien vivre pendant son absence. Dans l'espoir d'un retour de Bon Dieu, Kisela raconte sa vie où s'entremêlent tous les sentiments : angoisse, chagrin, désespérance, fatalité, espoir...

Après trois ans d'absence sur la scène congolaise et diverses prestations artistiques au Bénin, au Togo, en Éthiopie et en Afrique du Sud, l'artiste comédienne se produit en one-woman-show, le 8 avril, à l'Espace culturel Le Continental à Mpaka, dans le 6e arrondissement Ngoyo, avec le spectacle Kisela de Hermas Gbaguidi.

