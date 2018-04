Congo-Brazzaville: Département des Plateaux - Les élus locaux sensibilisés au développement communautaire

Les localités de Gamboma et d'Ollombo ont accueilli, depuis le 3 avril, une délégation du Mouvement des jeunes Congolais pour la réflexion et l'analyse (Mojecra) pour un atelier de formation de quatre jours sur le thème « Enjeux et démarche pour le développement communautaire local ».

La délégation de la Mojecra est conduite par son président, Daniel Oba-Akouélé. Spécifiant le rôle et le bien-fondé de l'atelier qu'il vient d'initier, il a précisé qu'il s'inscrivait dans le cadre des missions qui sont dévolues à son organisation, à savoir la sensibilisation, l'éducation des communautés de base sur les concepts clés de développement, de paix, de patriotisme et de citoyenneté. « C'est dans l'optique de renforcer les dynamiques de concertation locale et de participation communautaire, notamment sur la question de développement de nos villes qui devrait aussi passer par l'éducation que nous avions résolu d'organiser cette rencontre », a expliqué Daniel Oba-Akouélé.

Le président de la Mojecra a signifié que les collectivités locales ainsi que leurs élus et la société civile occupent une place importante pour le développement des communautés. Aussi est-il nécessaire qu'ils soient formés sur certaines notions de base y afférentes. Hormis les collectivités locales, cette formation s'adresse également aux élèves des classes de Cours moyen deuxième année (Cm2) et tout le personnel enseignant des localités ciblée, d'autant plus que les notions de base telles que citoyen, citoyenneté, patriote, patriotisme, morale, civisme, développement communautaire et culture de paix sont importantes dans les cursus scolaires et universitaires. Ces notions, a dit Armel Bampé, l'un des formateurs, déterminent l'essentiel de la substance de l'instruction civique qui constitue aussi une clé pour le développement.

Par ailleurs, évoquant les avantages et enjeux du développement communautaire et local, il a été souligné qu'ils permettent d'accroître le leadership des élus et autres autorités locales dans l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment en luttant contre la pauvreté et en promouvant la participation communautaire dans des projets de développement à travers le dialogue entre élus et citoyens. « La notion de développement communautaire est, d'ailleurs, réitérée dans l'article 78 de la loi n°7-2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales. Cet article autorise les collectivités locales à signer des accords de partenariat avec les associations et les ONG pour leur développement », a-t-il ajouté.

Outre les localités d'Ollombo et Gamboma, cet atelier sera aussi organisé dans la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette.