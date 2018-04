Cote d'Ivoire: Patrimoine culturel - Les jeunes Atchan invités à apprendre à connaître leurs valeurs traditionnelles

Représentant, le ministre-gouverneur Robert Beugré Mambé, la directrice de la formation professionnelle au District autonome d'Abidjan, Mme Ouattara a indiqué que la valorisation et la pérennisation de la culture atchan constituent une priorité pour ce dernier.

Patrimoine culturel: Les jeunes Atchan invités à apprendre à connaître leurs valeurs traditionnelles

L'Association pour la promotion du patrimoine Atchan (Appa) a tiré sur la sonnette d'alarme, ce mercredi 4 avril 2018, en ce qui concerne la préservation du patrimoine culturel, lors de la première session de son Conseil d'administration tenue à Anonkoua-Kouté, à Abidjan-Abobo.

« Un peuple qui néglige sa culture est un peuple appelé à disparaître », a prévenu, le Révérend-Père Mobio Gbangbo Basile, le président du Conseil d'administration (Pca) de l'Appa. Avant d'indiquer que c'est fort de cela qu'un groupe de Tchaman de plusieurs villages ébrié a décidé de mettre leurs efforts en commun pour sauvegarder le patrimoine culturel de ce peuple.

Poursuivant, il a souligné que cette prise de conscience du peuple ébrié s'est traduite dans un premier temps par l'étude et la traduction de la Bible en langue atchan. Ensuite suivra la mise au point d'un syllabaire, à savoir un guide de lecture et d'écriture de cette langue. Et cela, grâce à l'expert linguiste africaniste, Rémi Bolé-Richard et le directeur de l'Institut de linguistique appliqué, Pr Ahoua Firmin. Aujourd'hui, ce syllabaire édité par les soins de Mme Drehi, directrice d'Edilis constitue une grande fierté pour les Atchans.

A en croire le Pca de l'Appa, sa structure n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. « Cet effort de valorisation de notre langue maternelle continue avec en perspective la mise au point et l'édition d'un dictionnaire de notre langue selon les normes adoptées aux plans national et international », a-t-il annoncé. Et d'inviter les chefs de village et de famille à s'investir dans la promotion de leurs valeurs culturelles.

Pour le Révérend-Père Mobio, il faudrait exiger des jeunes appelés à célébrer leur fête d'initiation, « un réel apprentissage, une pratique quotidienne de la langue ébrié et des us et bonnes coutumes ». Toute chose qui devrait sanctionner une sorte d'examen au préalable avant toute autorisation de sortie de la génération.

Pour sa part, le chef du village d'Anonkoua-Kouté, Dogoua Akéo Antoine, également secrétaire à l'organisation du Collectif des chefs atchan a rassuré que la matrice d'action de l'Appa cadre avec les objectifs de la chefferie.

Représentant, le ministre-gouverneur Robert Beugré Mambé, la directrice de la formation professionnelle au District autonome d'Abidjan, Mme Ouattara a indiqué que la valorisation et la pérennisation de la culture atchan constituent une priorité pour ce dernier.