Cote d'Ivoire: Chambre de commerce - Le Cabinet Deloitte invite les entreprises à digitaliser leur comptabilité

Cette solution a pour objectif de contribuer à la performance des entreprises par un reporting et un traitement plus rapide et efficace de l'information comptable.

Chambre de commerce : le Cabinet Deloitte invite les entreprises à digitaliser leur comptabilité

Dans son désir de soutenir les entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) veut proposer de nouvelles offres de services innovants et pragmatiques au bénéfice de ses ressortissants, tel que le diagnostic financier à l'accompagnement à l'international, en passant par l'appui à la recherche de financement. C'est pourquoi elle a convié, ce mercredi 4 avril, à Abidjan-Plateau, les chefs d'entreprises à une rencontre thématique sur le thème « Digitalisez votre comptabilité et améliorez votre performance en collaboration avec le cabinet Deloitte.

«Le traitement automatique des données comptables est en pleine mutation à l'ère du numérique. Deloitte Côte d'Ivoire, conscient des challenges des entreprises en matière comptable, propose un nouveau produit qui est une solution de traitement et de gestion efficace des informations comptables, dénommé Deloitte Expert », a fait entendte Koné Harouna, trésorier général de la Cci-CI, qui représentait le président Faman Touré.

En effet, cette solution développée par le Cabinet Deloitte a pour objectif de contribuer à la performance des entreprises par un reporting et un traitement plus rapide et efficace de l'information comptable. En d'autres termes, elle permet, selon Yann Nguessan directeur de l'expertise comptable au sein de ce cabinet, un traitement simplifié de pièces comptables, une disponibilité immédiate des données comptables, le maintien de la communication avec l'Expert - Comptable, une sécurisation accrue des données comptables etc. « La première chose c'est surtout la satisfaction du client. En tant que des prestataires, le client doit être notre leitmotiv. Nous devons faire en sorte que la comptabilité du client puisse se faire assez rapidement et deuxièmement c'est d'orienter nos activités vers les conseils. Car, un conseil c'est beaucoup plus riche pour un client que de faire seulement la saisie comptable », a-t-il poursuivi.

Pour le trésorier général, « la Cci-CI, dans la mise en œuvre de ses missions est heureuse de collaborer avec à des partenaires de référence tel que ce cabinet pour la performance des entreprises d'une manière générale. La mise en place d'un Club Equity, pour la promotion du financement alternatif auprès des Pme, est un des importants projets que nos équipes respectives s'activent à mettre en œuvre ».