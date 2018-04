Cote d'Ivoire: Cinéma - "The truth", le 7e art ivoiro-nigérian en action

La réalisatrice ivoirienne, Stéphanie Affi, est sur le point de réussir son pari d'une super production entre Nollywood et Babiwood avec deux stars venues d'Abuja à l'affiche.

Ik Ogbonna et Alex Ekubo, deux célébrités de Nollywood, sont en attraction dans le blockbuster en tournage, sous la direction de la réalisatrice ivoirienne Stéphanie Affi et intitulé « The truth » (La vérité). Le premier clap a été donné, fin mars au Novotel d'Abidjan-Plateau, en présence du gotha ivoiro-nigérian du 7e art.

La sortie du film est prévue pour la période des vacances de 2018. Côté scénario, il est question d'une lutte pour la succession au trône d'un royaume comme on le voit chez le peuple akan. Ik Ogbonna, acteur principal du film, prétendant légitime au trône aura fort à faire avec un autre membre de sa famille lui aussi désireux de s'arroger le pouvoir royal.

Le pouvoir, l'amour, la haine, autant de thèmes qui reviennent dans l'intrigue de ce film qui, déjà, tient en haleine. Chacun d'eux se verrait bien calife à la place du calife. Des complots, des coups tordus se multiplient de la part de ces derniers en vue de décourager et d'éloigner l'héritier légitime.

En plus de la grosse bataille pour le trône, Ik Ogbonna doit également faire face au diktat de ses parents. Ils ne veulent pas de sa compagne dans la famille. Mais Ogbonna ne compte pas vivre sans celle-ci. Un film sur fond de romance qui plonge le téléspectateur dans la tradition ivoirienne akan d'une part, et dans les méandres des relations tumultueuses et parfois problématiques entre les jeunes et les anciens d'autre part.

In fine, le film éclot comme un spot lumineux de l'exaltante collaboration cinématographique entre Nollywood (Nigeria) et Babiwood (Côte d'Ivoire).

Le vendredi 23 mars, le clap inaugural a eu lieu en présence d'éminentes personnalités dont l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire et Lyson Diomandé Johnson, directrice du cinéma au ministère de la Culture et de la Francophonie. Qui, au nom du ministre Maurice Kouakou Bandaman, a présenté le cinéma comme l'un des dignes ambassadeurs des arts en Côte d'Ivoire.

Puis de se féliciter que ce film dans lequel jouent des acteurs de renom d'ici et d'ailleurs dont le nigérian Ik Ogbonna, vedette populaire de Nollywood concrétise les efforts du département de la culture du gouvernement ivoirien.

Des séquences du film ont été tournées notamment à Bingerville. Au terme de cette projection, le public composé d'amateurs du cinéma, d'acteurs et de réalisateurs ont salué la qualité du film, la trame qui le sous-tend et le jeu des acteurs.

Ik Ogbonna qui joue pour la première fois dans un film francophone, a dit sa joie de jouer dans ce film qui met en exergue nos valeurs, nos traditions africaines.

Notons que « The truth » est un film produit par Angel'S Prod, structure dirigée par Stéphanie Affi qui espère apporter son talent à l'émergence du cinéma ivoirien.