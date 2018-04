Congo-Brazzaville: Clôture du mois de la femme - L'Assoc offre des dons aux orphelinats

Des sacs de farine, de lait, de savon, d'oignon ainsi que des papiers hygiéniques et des pagnes pour les mamans ont constitué l'aide que l'ONG de soutien aux orphelins a apportée, le 31 mars à Brazzaville, au centre la Bonne semence, Sainte-Claire de Bifouiti, Espace Morgane de Moukondo et la Maison de la charité.

L'Association de soutien aux orphelins du Congo (Assoc) n'a pas voulu rester en marge de la clôture du mois dédié à la cause féminine. Aussi a-t-elle placé la journée du 31 mars dernier sur le thème « Assoc célèbre la femme », pour marquer sa solidarité avec la femme de par le monde, en général, et la Congolaise, en particulier. Parmi les activités programmées pour la circonstance, l'Assoc ne s'est pas détournée de son objectif, à savoir soutenir les orphelins et rendre hommage aux mamans responsables des structures qui les hébergent. Pour ce faire, elle a remis des dons aussi bien en vivres qu'en espèces d'une valeur de quatre cent mille francs CFA à quatre orphelinats de la place.

« Le 8 mars, c'est le jour où l'humanité tout entière célèbre le mois de la femme et nous, Assoc, ne sommes pas passés à côté. Nous avons placé cette journée en organisant des visites dans les centres de nos partenaires ici à Brazzaville. Et le seul message que nous leur avons apporté, est que nous sommes avec eux. Nous ne les abandonnons pas, au contraire nous les encourageons et notre joie est grande », a déclaré Dubien Déesse, l'une des responsables.

Pour sa part, la sœur Augustine, de l'Espace Morgane de Moukondo, n'a pas retenu sa joie après la réception du don. « Pour aujourd'hui, grande est ma joie de vous voir ici. Je sais aussi que ce n'est pas pour la première fois que vous venez. Je vous remercie pour ce geste », a-t-elle indiqué. La même joie a été exprimée par les bénéficiaires des dons, notamment les enfants et autres personnes déshéritées.