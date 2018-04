Congo-Kinshasa: Incroyable mais vrai, Papy Nyango chasse la Fecorugby du stade Tata Raphaël !

Comme si cela ne suffisait pas, une semaine après, le dossier a pris une autre forme, et les choses se sont passées très vite. Plus question d'accès au site ! Et, l'affaire serait arrivée au niveau de Tribunal de Grande Instance de Kalamu.

Le président de la Fecorugby expliquait que sa Fédération a acquis cet espace au lendemain du sacre des Léopards rugby à la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité zone Sud, au Rwanda, sur ordre du Ministre des sports de l'époque, Me Denis Kambayi Cimbumbu. La vision était de trouver un endroit approprié pour les jeunes qui pratiquent ce sport de pouvoir s'exprimer comme il se doit. Et depuis, la Fecorugby a mis des moyens. Elle a d'abord commencé par la réfection de la piscine olympique qui se trouve juste à côté. Les travaux qui sont en train d'être fait, ont coûté à la Fecorugby les yeux de la tête, racontait Herman Mbonyo, très surpris d'apprendre cette mauvaise nouvelle.

L'enceinte du mythique stade Tata Raphaël, à Kinshasa, a été chauffé à blanc hier, mercredi 4 avril, par les Léopards rugby et autres pratiquants de cette discipline, qui scandaient des chansons hostiles au Ministre des Sports et Loisirs, Papy Nyango qui leur a demandé, disent-ils, de quitter cet espace qu'ils occupent depuis bientôt trois ans où ils ont bien aménagé un terrain de rugby selon les normes olympiques. Les Léopards rugby trouvent injuste cette décision du n°1 des sports congolais, qui ne permet nullement l'éclosion de cette discipline en RDC, pourtant elle monte en puissance dans toute l'Afrique.

