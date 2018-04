Abdoul Ouédraogo connu sous le nom de Abdoul Services dit ses vérités au maire de la commune de Ouagadougou, Armand Béouindé. C'est en présence des populations de Sondogo et de Boassa que la société Abdoul Services a tenu sa conférence de presse, le 4 avril 2018, sur le site de Boassa, à quelques kilomètres de Ouagadougou. Objectif : se prononcer sur le problème qui l'oppose au maire de la commune de Ouagadougou sur un don effectué à la population de Boassa.

« Je préfère dire les choses clairement, car entre Abdoul Services et la SONABEL, il n'y a pas de problème. Parce que nous avons toujours respecté les normes d'installation. Mais le vrai problème se trouve au niveau de la mairie. Je me suis tu depuis longtemps, mais je ne peux plus continuer, car il faut que l'opinion comprenne qu'entre mon grand frère Armand Béouindé et moi, il existe un problème de jalousie qui ne dit pas son nom.

Ce dernier a fait comprendre que quand je fais des dons, je me permets de dire que je ne fais pas de la politique et que c'est à cause de Dieu que je fais ces dons. Nous sommes du même village. Donc, nos parents au village se plaignent du fait qu'il est politicien mais ne fait rien pour son village ».

Ces propos sont du Président directeur général (PDG) de la société Abdoul Services, Abdoul Ouédraogo, prononcés lors de la conférence de presse tenue hier 4 avril 2018 à Ouagadougou.

Revenant sur les faits, le PDG d'Abdoul Services a indiqué que c'est à travers un cri de cœur du chef coutumier de Sondogo sur l'état de remplissage de leur cimetière sur un média de la place, que sa société a décidé de faire un don de terre d'une superficie de 10 hectares au prix de 25 millions de F CFA pour en faire un cimetière.

A ce don s'ajoutent une ambulance, un corbillard, 450 permis de conduire, 5 motos et 15 tonnes de vivres aux populations dudit village. « Tous ces dons ont été faits dans les règles de l'art. Le choix du terrain pour le cimetière est celui des coutumiers et des propriétaires terriens et nous disposons de tous les papiers de l'achat ainsi que ceux des autres dons », a-t-il dit.

Abdoul Services demande au maire de jouer balle à terre

Mais son indignation, a-t-il fait savoir, est que le maire Armand Béouindé s'insurge contre sa personne en stipulant qu'il n'a pas respecté les procédures et depuis lors, les engins sont stockés faute de cartes grises et de plaques d'immatriculation. « De quelles procédures s'agit-il ? Comment comprendre que pour une question de procédure on prive des populations d'un droit aussi important que celui de la sépulture ?

J'ai fait plusieurs dons dans des hôpitaux comme dans des communes, mais le maire ne m'a pas une seule fois interpellé pour des problèmes de procédures. Pourquoi cette fois-ci c'est le cas et de quelles procédures s'agit-il ? ». S'est-il demandé.

« Je demande au maire Armand Béouindé de jouer balle à terre, car les propos tenus lors de sa conférence de presse sur cette affaire de don ne l'honorent pas en tant que premier responsable de la mairie centrale. Parce qu'à sa dernière sortie, il a dit qu'un promoteur ne fait pas de don de terrain, seul la mairie est habilitée à le faire ».

Or, selon le PDG d'Abdoul Services, la loi de 2012 dit que le terrain appartient au propriétaire terrien, la mairie vient en 2e position et s'en suit le ministère en charge de l'Habitat.

Donc, le maire, sur cette base, donne déjà une fausse information à la population. Toujours sur un ton de colère, M. Ouédraogo a indiqué que l'ancien maire Simon Compaoré a fait 17 ans à la tête de la mairie centrale, mais il n'y a jamais eu une session budgétaire où des conseillers ont déchiré des papiers. Cela signifie, selon Abdoul Ouédraogo, que la gestion du maire central n'est pas bonne et surtout envers ses collaborateurs, qu'il n'est pas honnête.

« M. le maire de la commune de Ouagadougou, même si tu n'aimes pas ton petit frère, il faut accepter qu'il travaille», a lancé le PDG. Il a ajouté que le maire Armand Béouindé est son grand frère et que s'il ne connaît pas les textes, il n'a qu'à se faire entourer par des juristes qui le mettront sur la bonne voie. Parce qu'il a tous les documents d'achat du terrain pour l'offrir à l'arrondissement 7.

Si la mairie centrale refuse le cimetière, a-t-il poursuivi, aucune personne ne peut disposer de ce terrain en dehors de la société Abdoul Services, à défaut de rembourser les 25 millions de F CFA.

« Le maire central m'a adressé une lettre en disant qu'il refuse les dons de Abdoul Services et si cette lettre a été rédigée avec l'accord des conseillers municipaux de l'arrondissement 7, je remettrai ces engins à la commune de Bobo-Dioulasso et je garderai le terrain jusqu'à ce que le problème soit résolu », a-t-il confié.

Aux dernières nouvelles, un des chefs coutumiers de l'arrondissement 7, présent à la rencontre, a proposé à Abdoul Services de donner un terrain de 10 hectares aux populations de Boassa en remplacement du terrain litigieux.