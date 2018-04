Congo-Brazzaville: Clôture du mois de la femme - La dynamique des femmes de l'Enma se veut engagée

La présidente de l'association des femmes de l'établissement, Marie Berthe Bayekola, a interpellé ses soeurs, le 31 mars à Brazzaville, lors d'une conférence-débat, sur le combat qui doit être le leur dans la conquête effective de la parité.

Deux communications, dont l'une sur " Les violences psychologiques faites aux femmes", et l'autre sur " Le cancer du sein et du col de l'utérus" ont été au centre de la conférence débat qui a réuni, au sein de l'établissement, les membres de l'association Dynamique des femmes de l'Ecole nationale moyenne d'administration (Enma). Intervenant sur le premier thème, Hyppolite Vincent Ompala, psychologue et enseignant à l'Enma, a expliqué que les violences faites aux femmes trouvent leur origine dans le jardin d'Eden, suite au mensonge d'Eve. Elles peuvent être sur le plan physique, moral, sexuel et bien d'autres. Les effets culturels sont notamment le mariage forcé, les mutilations sexuelles féminines, etc., a-t-il fait savoir

Pour sa part, le Pr Judith Nsondé Malanda a exposé sur "Le cancer du sein et du col de l'utérus". Elle a indiqué à l'auditoire que les facteurs de risques de contracter cette maladie sont les rapports sexuels précoces et non protégés, la multiplicité des partenaires sexuels, les infections du VIH, le tabagisme, la contraception, etc. Soulignant la gravité de cette maladie et le coût élevé du traitement lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée à temps, le Pr Judith Nsondé Malanda a conseillé la pratique des activités physiques et sportives, la bonne alimentation riche en fibre végétale et pauvre en graisse animale et bien d'autres.

Participant au débat qui s'en est suivi, les femmes dynamiques de l'Enma ont saisi cette occasion pour faire entendre leur voix. Leur présidente, Marie-Berthe Bayekola, a martelé que les femmes de cet établissement doivent être engagées à côté des hommes pour mettre fin aux inégalités et discriminations dont elles sont victimes. Aussi a-t-elle saisi cette conférence-débat pour informer, interpeller et sensibiliser les membres de la Dynamique des femmes de l'Enma aux missions qui leur incombent, entre autres, l'éveil de la conscience de la jeune fille apprenante pour promouvoir l'égalité des sexes et son autonomie.

Notons que chaque année, l'association Dynamique des femmes de l'Enma organise plusieurs activités à l'occasion du mois de la femme. Parmi celles-ci, l'on peut citer des causeries-débats sur les bienfaits de la formation professionnelle dans l'épanouissement de la femme, le don de sang aux hôpitaux.