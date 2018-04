Congo-Kinshasa: Crise humanitaire en RDC - Kinshasa promet des solutions

Dans la foulée de cet désaccord sur la crise humanitaire et quelques jours après le vote par le Conseil de sécurité d'un nouveau mandat d'un an de la Monusco, Kinshasa a fait savoir qu'elle souhaitait le départ en 2020 de la force onusienne de son territoire. D'après le chef de la diplomatie congolaise, Kinshasa « aurait voulu que l'éradication » des groupes armés « soit la trame de la nouvelle résolution » des Nations unies au Congo.

Pour les Nations unies, la situation humanitaire est beaucoup plus grave. Ainsi, les statistiques onusiennes font état de 13 millions de personnes - soit un Congolais sur six - qui ont besoin d'aide humanitaire. L'ONU considère notamment que trois provinces de la RDC ont atteint le plus haut niveau d'urgence humanitaire. Cette situation situe la RDC au même niveau que la Syrie ou le Yémen. Mais les autorités réfutent ces chiffres.

