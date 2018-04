Congo-Kinshasa: Promotion et développement des exportations - Jean-Lucien Bussa doté de 105 stratégies pour l'action !

Les lampions de la table ronde sur la promotion des explorations des produits congolais et de la réduction de la dépendance aux importations se sont éteints hier, mercredi 4 avril, au Salon Congo de Pullman Hôtel, à la Gombe.

Au terme de ce forum de trois jours, soit du 2 au 4 avril, les participants à ces assises dont le corps scientifique, les délégués des différentes Chambres de Commerce, les Délégués de la FEC, de la COPEMECO et de l'ASSOFE ont formulé, au moins, 105 recommandations afin de promouvoir l'exportation des produits congolais. C'est le Ministre d'Etat en charge du Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa Tongba qui a lu ces recommandations. Elles ont été formulées dans les domaines sectoriels, à savoir : les secteurs productifs porteurs de croissance, les secteurs publics déterminants de la croissance, ainsi que les secteurs d'appui et de régulation.

La table ronde sur la promotion des exportations des produits congolais et de la réduction de la dépendance aux importations s'est clôturée hier, mercredi 4 avril, au Salon Congo de Pullman Hôtel, à la Gombe. Le Premier Ministre Bruno Tshibala qui a clôturé ces assises a indiqué que le Gouvernement d'Union Nationale qu'il dirige est un Gouvernement des missions dont la principale consiste à stabiliser et à relancer l'économie congolaise.

Ce, avant d'ajouter que le Gouvernement a donc pris à bras-le corps la situation économique du pays dès son entrée en fonction le 16 mai 2017. «Un pays qui consomme ce qu'il ne produit pas, qui ne produit rien à vendre aux autres, un pays où les autres viennent verser leurs marchandises pour s'enrichir, condamne son propre peuple à l'esclave et la pauvreté perpétuelle», a-t-il fait savoir.

Selon lui, c'est pour cette raison, que le Chef de l'Etat Joseph Kabila a institué le comité mixte stratégique regroupant les représentants de deux institutions (Président de la République et le Gouvernement) chargés d'étudier en profondeur les maux qui rongent l'économie congolaise et de proposer des solutions appropriées au Gouvernement en vue de bâtir une économie résiliente et prospère au taux entretenu, créatrice des richesses, d'emplois et de croissance inclusive.

A l'entendre, c'est pour atteindre ces objectifs que le Gouvernement avait décidé, au mois d'août dernier, d'étudier les voies et moyens susceptibles de permettre au pays d'augmenter le volume des exportations nationales et de réduire la dépendance excessive à l'égard des produits importés. Il s'agissait de créer une balance commerciale équilibrée, si non excédentaire pour le pays dans le cadre du commerce international.

Il s'est réjoui de prendre connaissance des conclusions de la première table ronde sur la promotion des exportations nationales organisée par son Gouvernement.

Ainsi, il a présenté ses félicitations à tous les participants qui ont pris part à ce forum et qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes en termes de réflexion et des propositions concrètes pour permettre à la RD. Congo de diversifier l'économie nationale, de passer du secteur primaire au secteur secondaire et d'augmenter le volume des exportations nationales en construisant une économie compétitive sur le plan international.

Il leur a remercié d'avoir permis au Gouvernement de disposer des outils de travail de référence concernant les actions et les stratégies à mettre en œuvre pour la promotion et le développement des exportations en RD. Congo. Il a reconnu que, pour exporter les produits congolais, il faut d'abord commencer par les produire.

C'est pourquoi, poursuit-il, les réflexions et propositions issues de ces travaux tombent à un moment opportun où le Gouvernement travaille sans désemparer sur le dossier de l'augmentation de la production agricole dans le cadre de la diversification de l'économie nationale.

Enfin, il a promis que les conclusions de cette table ronde ne resteront pas des lettres mortes dans les tiroirs du Gouvernement mais il va donc les transmettre sans tarder à tous les ministres sectoriels compétents pour examen et mise en œuvre appropriée et contrôlée.

Pour les secteurs productifs porteurs de croissance, il est recommandé de procéder à la transformation structurelle de l'économie, allant de la production des matières premières à la transformation industrielle, y compris par la création de sociétés agro-industrielle ; intégrer les technologies de pointe au processus de production agricole, dont celles fondées sur la rationalisation de système d'exploitation agricole dans les stratégies sectorielles agricoles ; relancer la recherche agronomique pour l'amélioration des variétés et techniques agricoles ...

Du secteur public déterminant de la croissance, les participants ont recommandé la valorisation du capital humain du pays en repensant et en adaptant le système de formation aux défis nouveaux de développement ; hisser les secteurs des infrastructures, de l'énergie, des transports, de la communication, de l'éducation à la mesure de l'ambition de développement économique correspondant aux défis économiques de la RD. Congo ; doter le secteur des infrastructures routières des ressources budgétaires conséquentes afin de faire face aux besoins immenses en investissement ; améliorer l'inter-connectivité des zones de production aux marchés de consommation intérieures et extérieures en développant les infrastructures des voies de communication et en fluidifiant le circuit de distribution...

Pour le secteur d'appui et de régulation, diversifier les circuits de commercialisation interne et externe ; consolider les acquis obtenus grâce à la bonne exécution des mesures économiques et financières urgentes du Gouvernement ;

Réduire les taxes et redevances liées à l'exportation des produits agricoles et de l'agro-industrie ; financer conséquemment le monde rural ;

Mobiliser les ressources internes et externes pour le financement des reformes pour la dynamisation des exportations ; supprimer les frais bancaires par les assujettis des taxes dues au trésor public...

Au titre des recommandations d'ordre institutionnel, concevoir et réaliser des programmes d'aide à l'exportation, à la commercialisation et à l'investissement pour aider les exportateurs dans leurs recherches sur les marchés d'exportation primaires par le biais de missions commerciales ainsi que les incitations offertes pour tous les exportateurs avec des conditions spéciales pour les petites, moyennes et micro entreprises ; assurer des facilités de garantie de financement à l'exportation à court-terme ; accorder des subventions pour l'investissement étranger dans les nouvelles machines et du matériel pour établir des nouveaux d'exportations des produits de la RDC.