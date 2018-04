Afrique Centrale: Transfèrement des eaux de l'Ubangi vers le lac Tchad - Graves accusations contre le Gouvernement

les informations à notre possession renseignent que la RDC avait son accord depuis 2005, à travers les signatures conjointes présidents Joseph Kabila pour la RDC, Idris Deby pour le Tchad François Bozizé pour la RCA ». Cris nourris dans la salle des du Palais du peuple. Et d'enchaîner qu'en mars 2008, le Nigeria, Niger et le Tchad s'étaient accordés de financer les études liées à projet aux allures d'un complot international contre la RDC».

Après avoir évalué toutes ces initiatives visant le transfert eaux de la RDC vers l'Afrique du Nord et du Sud, le ministre l'Environnement soutient que « tout transfèrement des eaux du vers le lac Tchad est conditionné par des études préalables ». Car, a-t-il insisté, il faudra prendre en compte les socioéconomique, touristique, technique, et géopolitique de la RDC.

En 2010, le Tchad et la CBLT avaient organisé à Ndjamena le « mondial de développement durable et le sauvegarde du Lac Tchad » l'issue duquel les participants avaient reconnu au lac Tchad le du patrimoine de l'humanité. D'où la nécessité d'activer le projet transfèrement des eaux d'Ubangi vers le lac Tchad.

en 1997. Et en 2005, le Congo Brazzaville signe l'accord d' du projet Transaqua. La Lybie, l'Algérie et le Soudan souscrivirent projet en 2008.

dans le fleuve Chari pour le lac Tchad comme destination finale. Ubangi, le site choisi pour ce prélèvement fut l'Est du pays à hauteur de Bukavu, avant qu'il change à cause de l'instabilité qu' observe dans la partie orientale du pays. Voilà les raisons du d'Ubangi, a révélé Amy Ambatobe.

«En conclusion, la question de transfèrement des eaux de l' vers le lac Tchad, ou du Kasaï vers l'Afrique australe, absolument prendre en compte le maintien de la biodiversité du Congo et de ses affluents, la baisse des amplitudes des eaux, sauvegarde des tourbières, la survie du barrage et du projet Inga, la navigabilité intérieure sur nos cours d'eaux et le bien- des riverains, etc.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.