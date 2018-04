Congo-Kinshasa: Hausse des prix des denrées alimentaire s/ Gambela - Les vendeuses à bout de souffle !

Il sied de dire que plusieurs vendeuses qui s'installent le long de la chaussée réalisent plus de ventes que celles qui occupent les étalages se trouvant à l'intérieur du marché. Les autorités urbaines sont dans l'obligation d'assurer la bonne santé de la population Kinoise dans tous les secteurs. D'où, elles devront trouver des voies et moyens pour revoir à la baisse les prix de certains aliments de première nécessité qui se vendent aujourd'hui trop cher. De l'autre côté, les chefs des marchés devront épargner les vendeurs et certains commerçants des taxes anodines qui ne vont nullement dans les caisses de l'Etat, mais dans leurs propres poches. Pour rappel, c'est depuis 2016 que le prix des aliments de première nécessité a pris de l'ascenseur, une situation qui inquiète la population Kinoise.

Déjà, l'ambiance est morose dans ce marché, un climat causé concrètement par l'absence des clients sur le lieu de la vente et l'on se demande si la population se nourrie comment puisque déjà elle ne foule pas massivement ses pieds au marché. Approchée à ce sujet, une vendeuse a estimé que les taxes aussi contribuent à l'augmentation des prix de certains aliments au marché Gambela. «Nous fixons le prix de certains produits en tenant compte de différentes taxes que nous payons chaque jours à prix élevé, ce qui crucifie, par ailleurs, la population qui vient souvent chercher de quoi se nourrir. Et nous nous interrogeons si vraiment l'Etat congolais se soucie de sa population au regard de ces multiples taxes», a ajouté cette dernière.

Au marché Gambela, dans la Commune de Kasa-Vubu, les vendeuses se plaignent avec la dernière énergie du fait qu'elles n'arrivent plus à réaliser quotidiennement la bonne vente comme ce fut le cas les années antérieures. C'est là une situation qui ne favorise pas d'engranger des bénéfices pouvant leur permettre de subvenir aux besoins des leurs. "Constat fait, la vente tourne au ralenti, contrairement à ce que l'on observait souvent il y a quelques années et les prix de plusieurs produits ont vraiment changé", a dit l'un d'entre eux.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.