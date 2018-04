Congo-Kinshasa: Rendez-vous électrique !

Les voiles qui ont entouré jusque-là la liste de partis et regroupements déposée par Mova chez Nangaa sera levé ce vendredi 6 avril, promesse de la CENI. Les observateurs pourront mesurer, à l'ère où le diable du dédoublement résiste aux recommandations du CNSA quant au dossier MSR, Udps et Cie, la nature de l'inclusivité prônée par Henri Mova. Au-delà, une photo de la matrice de la prochaine loi sur la répartition des sièges devra être mise à nue.

Certes, Henri Mova Sakanyi, actuel Vice-Premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, s'est acquitté de sa tâche depuis le 26 mars de l'année en cours. La Commission Electorale Nationale Electorale -CENI- chapeautée par Corneille Nangaa Yobeluo avait instamment fait la demande, insistant sur le défi du temps qui n'a de cesse de s'écouler dans les sabliers pendant que la loi sur la répartition des sièges n'est pas encore ciselée puis validée dans les deux Chambres du Parlement pour promulgation par le Chef de l'Etat. Quoi qu'il en soit, les congolais sont restés dans le noir par rapport au premier dossier et dans une lancinante attente par rapport au deuxième.

C'est bien le cas, en effet. Quoique la problématique de la recevabilité ou non des certaines candidatures telle celle de Katumbi délie des langues autant que d'autres sujets, une impérieuse appréhension continue d'entourer les dessous de la liste de partis et regroupements politiques valides à participer au sprint électoral de décembre 2018.

Si, par ailleurs, les enjeux électoraux aidant, l'opinion internationale et nationale a noté en lettre d'or les grands traits du calendrier électoral dans cette marche du processus vers son aboutissement par le vote du 23 décembre 2018 puis l'alternance début janvier 2019, il ne demeure pas moins que des impératifs plus urgents requièrent dans l'immédiat l'attention avant que les impondérables n'arrivent.

Les agendas en République Démocratique du Congo sont plus que remplis par une série d'événements de tout genre. Religieux ? Oui, mais, aussi et peut-être même surtout politique. Et, ici, l'opinion est plus que servi dès lors que la crise politico-électorale n'a de cesse de créer des vagues depuis le raté électoral de 2016 alors que le mandat du Président Kabila arrivait à son terme.

